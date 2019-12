Finlands regjering går av

En postkrise ryster Finland. Statsminister Antti Rinne sender tirsdag inn sin og regjeringens avskjedssøknad. Han bekreftet dette i parlamentet ved lunsjtid, ifølge finske Hufvudstadsbladet.

Statsministeren sender inn sin avskjedssøknad til republikkens president innen kort tid. Rinne fikk ikke lang tid på det finske statsministerkontoret. På fredag ville han fullført sitt første halvår som statsminister - det får han ikke anledning til nå.

Den politiske krisen har sitt utspring i en arbeidskonflikt i det finske postverket Posti. Centerpartiet, som sitter i regjering med Rinne fra sosialdemokratiske SPD, sa mandag at de ikke lenger har tillit til statsministeren, og gjentok budskapet i dag:

- Centerpartiet sin parlamentariske gruppe og partiledelsen har ingen tillit til Antti Rinne, sa Centerpartiets leder Katri Kulmuni, akkurat da hun ifølge Svenska Yle var på vei til et møte med stortingsgruppen.

Avfeide egen avgang

Så sent som mandag avfeide Antti Rinne muligheten for egen avgang, og SDPs partisekretær uttalte at hele partiets styre står bak lederen, ifølge nyhetsbyrået SPT.

Partiet ba også om en skriftlig begrunnelse fra Centerpartiet om hvorfor partiet mangler tillit til regjeringen.

Men i dag har situasjonen endret seg. Etter et møte med den parlamentariske gruppen, kunngjorde Antti Rinne til pressen at han vil holde en pressekonferanse om avgangen klokken 13 finsk tid, ifølge NTB.

SPDs nestleder Sanna Marin sier til Yle at hun er klar for å ta på seg ansvaret for å lede regjeringsforhandlingene. Hun sier også at de i første omgang ikke kommer til å forhandle med noen andre partier enn de fem som sitter i den avtroppende koalisjonen.

President Sauli Niinistö skriver i en uttalelse at han takker Rinne for samarbeidet. Han har også bedt regjeringen bli sittende til en ny regjering er klar for å ta over.

Postkrise

Den politiske krisen stammer fra en arbeidstvist i det finske postverket, ifølge Aftonbladet. 700 pakkesorterere ble overført til et datterselskap med en annen tariffavtale, der noen av dem fikk lavere lønn.

Mye har handlet om hvilken minister som visste hva, og på hvilket tidspunkt. Den ansvarlige ministeren, Sirpa Paatero, som i likhet med statsministeren representerer SDP, trakk seg i forrige uke. Hun hadde forsvart postens håndtering av pakkesortererne.

Kritikken har imidlertid holdt seg mot statsminister Antti Rinne og hans håndtering av saken. Blant annet er han tiltalt for å ha løyet om saken i parlamentet.

Rinne har selv kritisert Posti og sagt at det statlige selskapet handlet i strid med regjeringsdirektiver, noe selskapets ledelse har nektet for.

(©NTB)