Finner omkom i småflyulykke i Zimbabwe

Fem personer, blant dem fire finner, er omkommet i en småflyulykke i Zimbabwe.

Det opplyser det finske utenriksdepartementet lørdag. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Medier i Zimbabwe opplyser at flyet var på vei til Victoria Falls, et populært reisemål for turister, da det fredag styrtet i Masvingo.

Politiet opplyser at flyet traff en åsside.

– Dette er en fryktelig tragedie, sier den finske konsulen i Harare, Jim Ward, til Ilta-Sanomat. Finlands statsminister Juha Sipilä har kondolert ofrenes familier.

(©NTB)

