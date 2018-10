Finnmark Ap vurderer søksmål mot staten

Finnmark Ap skal lørdag diskutere om fylkestinget bør ta første skritt mot et mulig søksmål mot staten i et forsøk på å stanse sammenslåingen med Troms.

Initiativet kommer fra folkeaksjonen ForFinnmark. Nå kan forslaget bli løftet inn i fylkestinget, som møtes i Vadsø onsdag og torsdag kommende uke.

Aps gruppeleder i fylkestinget, Remi Strand, mener at finnmarkingene ikke har noe å tape ved å ta et første skritt med å sende et prosessvarsel til Kommunal- og regionaldepartementet.

– Fylkestinget har vedtatt at vi skal snu hver stein. Da kan det også være relevant å vurdere søksmål. Et prosessvarsel vil være et første skritt. Så må et eventuelt søksmål vurderes etter at staten har svart, sier Strand til NTB.

Hele fylkespartiet

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) sier at samtlige lokallag vil bli koblet opp på telefon når et utvidet styremøte i Lakselv diskuterer søksmål mot staten lørdag ettermiddag.

– Jeg mener at et søksmål vil være svært drastisk. Men jeg vil høre diskusjonen før jeg konkluderer. Og jeg ønsker å ha hele fylkeslaget i ryggen, sier hun til NTB.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger er skeptisk til tanken på en mulig rettssak med staten som motpart.

– Fylkestinget bør konsentrere seg om politikken, ikke om jusen, sier han til iFinnmark.

Etter 2. november

Strand mener at Finnmark uansett bør vente på Stortingets behandling av Senterpartiets forslag om å reversere sammenslåingen mellom Finnmark og Troms.

– Nå ser det ut til at den saken ikke kommer opp før etter at KrF har hatt sitt ekstraordinære landsmøte om veivalg 2. november. Det er nå så mange elementer i spill at det er naturlig å vente, sier han.

Dermed vil det heller ikke denne gang bli valgt medlemmer til fellesnemnda med Troms – som er det formelle organet som skal forberede og gjennomføre en sammenslåing av de to nordligste fylkene.

– Nei, det kommer ikke til å skje. Først må vi avvente Stortingets behandling, sier Vassvik.

