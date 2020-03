Finn.no utelukker ikke munnbind-forbud

Munnbind selges til overpriser på Finn.no mens det er generell manko ellers i samfunnet.

I Helse-Norge er det nå generell manko på smittevernutstyr som blant annet munnbind. Flere apoteker opplyser om at de er tomme for munnbind, og VG melder om munnbindtyveri på Oslo Universitetssykehus.

Finn.no opplyser til Nettavisen om at det har vært en økning i antall Finn-annonser for salg av munnbind den siste tiden. Munnbindpakker, som vanligvis selges for 160 kroner per stykk, selges nå for 1000 kroner.

Selskapet vurderer å gjøre grep dersom norske helsemyndigheter oppfordrer til det.

- Vi har sett en økning i antall annonser med munnbind siden smitten ble kjent i Norge for en ukes tid siden. Vi følger derfor situasjonen tett og er i dialog med Folkehelseinstituttet. Foreløpig har vi ikke blitt rådet til å forby denne type annonser, men vil vurdere vår beslutning hvis helsemyndighetene ønsker dette, sier kommunikasjonsrådgiver i Finn.no, Adéle Cappelen Blystad, til Nettavisen.

Blystad opplyser at de ikke har oversikt på hvor mange munnbind som er solgt via Finn.no den siste tiden.

- Vi oppfordrer folk til å bruke sunn fornuft, og følge rådene fra Folkehelseinstituttet når det kommer til bekymring for smitte av coronavirus, sier hun.