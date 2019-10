Finsk politi etter sabelangrep: - Motivet et mysterium

25-åringen som er mistenkt for å ha drept en kvinne og skadd ni andre personer på en yrkesskole i Finland, ligger på sykehus etter å ha blitt skutt av politiet.

OSLO (Nettavisen, NTB): Mannen, som er elev på yrkesskolen Savo i Kuopio, ble selv skadd da politiet aksjonerte. Han ligger på intensivavdelingen og skal være alvorlig skadd, men skadene skal ikke være livstruende.

Politiet venter fortsatt på å kunne avhøre ham, melder den finske rikskringkastingen YLE.

Den mistenkte 25-åringen vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag og siktet for drap og drapsforsøk, skriver finske medier.

Politiet: - Handlet på egenhånd

Politiet sier motivet for ugjerningen så langt ikke er kjent. Det er ikke funnet noen spor av at angrepet har vært planlagt.

Gjerningsmannen handlet ifølge politiet på egenhånd.

- Handlingen er svært overraskende om vi ser på mannens bakgrunn, sier etterforskningsleder Olli Töyräs ifølge Hufvudstadsbladet (HBL). Han sier motivet er et mysterium.

Skal ha vært mobbeoffer

Avisa Helsingin Sanomat skriver at 25-åringen skal ha vært et mobbeoffer siden tidlig i skolegangen. De bygger sine opplysninger på samtaler med tidligere klassekamerater.

Alle som ble angrepet befant seg i det samme klasserommet. Det var vel ti studenter til stede, og 25-åringen var selv en del av denne klassen. Gjerningsmannen skal ha blitt stoppet da politiet rettet to skudd mot ham i en korridor utenfor klasserommet. På det tidspunktet hadde han selv tatt seg ut på gangen, skriver Hufvudstadsbladet (HBL).

Luftpistol og sabel

Gjerningsmannen var bevæpnet med en luftpistol og en sabel.

Politiet opplyser at mannen er født i 1994, at han studerer ved yrkesskolen, i skolens lokaler på kjøpesenteret Herman i Kuopio, og at han angrep flere personer med en sabel som våpen.

- Som en følge av voldshandlingen døde en person, mens tilsammen ni personer er skadet. En av de skadde er den mistenkte, opplyser etterforskningsleder Olli Töyräs fra det finske kriminalpolitiet, Centralkriminalpolisen.

Ifølge øyenvitner gikk mannen først til angrep på en kvinnelig elev og hogg og stakk henne, før han kastet noe som syntes å være en brannbombe.

Deretter angrep han andre elever og en lærer, før politiet kom til stedet.

En politimann ble også såret, før politiet løsnet skudd mot angriperen. Han ble deretter pågrepet og sendt til sykehus.

Skutt av politiet

Sjefetterforsker Olli Töyräs opplyser at politiet avfyrte to skudd mot den mistenkte for å stanse ham. Den finske riksadvokaten er ansvarlig for å etterforske politiets bruk av våpen.

Et øyenvitne på skolen har opplyst at 25-åringen oppførte seg truende og beveget seg mot politi som var kommet til stedet, selv om han da hadde fått streng beskjed om å overgi seg. Deretter skjøt politiet mot ham, opplyser øyenvitnet.

Ni skadd

En ung kvinne ble drept på skolen, mens sju andre kvinner ble skadd. To menn ble også skadd. De rammede er i alderen 15 til 48 år.

Naboer har opplyst at 25-åringen var en einstøing som bodde i egen leilighet. Han svarte aldri hvis folk hilste. Mannen er ikke kjent av politiet fra før.

I studentleiligheten fant politiet ingredienser til molotovcocktails, skriver Hufvudstadsbladet.

Avisen Keskisuomalainen skriver at kvinnen som ble drept, var gjerningsmannens egentlige mål. Politiet har ikke bekreftet det.