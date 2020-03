Finvær i Oslo – mye folk ute på tur

Det var tett med mennesker på steder som Frognerparken og Aker Brygge i Oslo lørdag, men politiet har ikke planer om å gripe inn.

Sola var framme i hovedstaden lørdag, og det gjorde at mange trakk ut til parker og turområder. Siden innføringen av anbefalinger om distansering for å unngå spredningen av koronavirus 12. mars, har spørsmålet om hvorvidt folk kan holde en meters avstand ofte vært oppe.

Politiet har likevel ikke vært ute på noen oppdrag for å skille folk.

– Generelt er politiets oppfatning at folk gjør det de kan for å holde avstand, og tar hensyn, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Han forteller at de har mottatt bekymringsmeldinger om at ungdommer samles for å spille fotball, men ingen bekymringsmeldinger i forbindelse med turgåing. Politiet har ingen planer om ekstra tilstedeværelse i parker og turområder denne helgen.

Også på Aker Brygge var det tett med mennesker lørdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Heller ikke i Bergen har politiet ekstra tilstedeværelse i forbindelse med turgåing og manglende avstand.

– Vi har ikke fått noen meldinger om det, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Også i Bergen er mange ute på tur i helgen, og flere Bergensavisen har snakket med forteller at folk går på lange rekker og gjør det vanskelig for andre å holde god avstand.

– Med så mye folk er det nesten umulig å holde avstand, sier Malin. Hun bor like ved og vurderer å dra hjem igjen, sier Cecilie Malin til avisen.

En del folk på tur oppover mot Ulriken i Bergen selv om det er fare for koronasmitte. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Bergen kommune har lansert turvettregler, som blant annet innebærer at man skal gå på høyre side av veien, samt at populære ruter er «enveiskjørt».

– Jeg håper reglene bidrar til at folk tenker seg litt om før de går på tur, og kanskje velger å gå tur i et annet turområde enn de mest populære områdene, har byrådsleder Roger Valhammer (Ap) tidligere sagt til BA.

Men ikke alle overholder de nye reglene.

– Mange bryr seg ikke. De ser i telefonen, hører musikk, vingler og prater, sier Malin til avisen.

