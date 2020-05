Fire 16 år gamle gutter døde i ulykke i Sverige

Fire unge gutter er døde etter en ulykke utenfor Sundsvall.

Seks unge gutter var natt til søndag involvert i en singelulykke utenfor Sundsvall øst i Sverige. Fire 16-åringer er bekreftet omkommet.

Det melder svenske medier.

Det skal først ha vært meldt at det satt fem gutter i bilen, men dette er oppjustert til seks.

- Vi mistenker at seks personer var i denne bilen og det er med tungt hjerte vi må informere om at fire 16-åringer er omkommet, sier Josef Wiklund i politiet under en pressekonferanse søndag, ifølge Expressen.

To personer skal fremdeles være på sykehus. Ifølge Sundsvall Tidning har de to alvorlige skader. Samtlige av de seks skal ha vært under 20 år gamle.

Ulykken skal ha skjedd ved 03-tiden natt til søndag. Bilen de seks satt i skal ha kjørt av veien utenfor Sörfors, omkring to mil utenfor Sundsvall, og havnet i skogen. Ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert.

- Vi er på steet og jobber nå. Vi undersøker hva som har hendt, sa Åsa Mjörndal i politiet region Nord til Expressen tidligere søndag.

Politiet vil foreløpig ikke kommentere hva de mener kan være årsaken til ulykken.

- Vi kommer til å fortsette etterforskningen og undersøke den beslaglagte bilen, sier Wiklund.

De pårørende er varslet.