Nesten 2 millioner nordmenn fikk sykehusbehandling for sykdommer, skader og plager i 2017. Av disse hadde drøyt en halv million døgnopphold, ifølge SSB.

Det totale tallet er omtrent som i 2016. Av de 1.951.522 som fikk behandling, var 1.053.455 kvinner og 898.067 menn. I overkant av 80.000 kvinner fikk behandling relatert til svangerskap og fødsel.

– Flere forbinder gjerne et sykehusbesøk med å være en sengepasient, men mange har også vært innom for en poliklinisk konsultasjon eller dagbehandling, sier seniorrådgiver Geir Hjemås i seksjon for helse Statistisk sentralbyrå (SSB).

