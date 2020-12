Fire drept – inkludert et barn – i påkjørsel i tysk gågate

Fire mennesker – blant dem et barn – ble drept og flere skadd da en bil kjørte inn i en gågate i tyske Trier, melder en lokalavis. Bilføreren er pågrepet.

En bil raste tirsdag ettermiddag gjennom den bilfrie delen av sentrum i Tysklands eldste by, forteller ordfører Wolfram Leibe til nyhetsnettstedet SWR. Ifølge øyenvitner kjørte bilføreren på folk med vilje, og de som ble påkjørt, ble slengt opp i luften.

Avisen Volksfreund skriver at tallet på døde er oppe i fire. Politiet har bekreftet at et barn er blant dem. I tillegg skal minst 30 personer være skadd.

Politiet skriver på Twitter at føreren er pågrepet og kjøretøyet beslaglagt. Den pågrepne mannen er en 51 år gammel tysker fra området.

Politiet understreker at ingen opplysninger tyder på noen vedvarende fare.

Ukjent motiv

– For øyeblikket kan vi ikke si noe om motiv. Vi vet ikke hvorfor han har gjort dette, sier polititalsmann Karl-Peter Jochem.

Delstatspolitiet i Rheinland-Pfalz ber folk la være å spre spekulasjoner om hva som er hendt og avvente bekreftede opplysninger fra politiet.

Delstatsminister Malu Dreyer sier hun er forskrekket over det som er skjedd. Hun er ventet til byen i løpet av dagen. Delstatens innenriksminister Roger Lewentz dro til Trier umiddelbart.

Regjeringen: – Sjokkerende

– Det som har skjedd i Trier, er sjokkerende. Tankene våre går til de dødes pårørende, de mange skadde og alle dem som jobber med å ta hånd om de berørte, sier Steffen Seibert, talsmann for regjeringen i Berlin.

Trier har rundt 110.000 innbyggere og ligger rundt 20 mil vest for Frankfurt, nær grensa til Luxembourg.

