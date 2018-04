Fire gutter klådde på «Emilie» på nachspiel: - Du føler deg til tider som fritt vilt

«Emilie» fra Elverum var 18 år da hun ble med venninnen til et nachspiel. Hun var alene med fire gutter, da de begynte å ta på henne. – I ettertid ser jeg at det de gjorde var innenfor definisjonen av voldtekt. Men jeg anmeldte det aldri.

Hun er ikke overrasket over at så mange som 37 prosent har opplevd seksuell trakassering i sosiale settinger utenom jobb. Mens utelivsbransjen i flere rapporter topper lista over de mest utsatte yrkene, sammen med helse- og omsorgsektoren.

– Jeg har sjøl jobbet som bartender, og blitt klådd på i jobbsammenheng. Men på jobb har du i det minste noen å si ifra til som kan kaste ut vedkommende. Er du ute på byen sjøl, eller gjest på en privat fest, kan du oppleve å stå helt alene, uten et vern, sier hun.

Ble med på nach

«Emilie» er ei reflektert og sterk jente i 20-åra, som nå har flyttet ut fra Elverum. Men det hun opplevde som 18-åring, er fortsatt noe som hun verken har delt med foreldrene eller snakket om med venner i hjembyen.

– Elverum er et sted der alle unge kjenner hverandre. Jeg ønsket ikke at skravla skulle gå. Og så ville jeg skjerme foreldrene mine, for jeg vet at de ville syntes at dette var vondt, sier hun.

Episoden hun viser til, skjedde da hun var 18 år gammel, og skulle være med ei venninne ut på byen. Der møtte de noen studenter, som var et par år eldre. Gutta var veldig hyggelige, og oppførte seg hele tiden veldig ordentlig på utestedet. Da det senere ble snakk om et nachspiel hjemme hos den ene av dem, hadde venninnen veldig lyst til å bli med. Så da ble «Emilie» med også.

– Jeg hadde aldri blitt med hvis jeg hadde følt at de var ubehagelige. Men de var morsomme og trivelige å snakke med. Også skulle jeg jo overnatte hos venninna mi. Jeg kunne selvfølgelig dratt hjem i stedet, men jeg tenkte ikke i de baner, sier hun.

Klarte ikke gjøre motstand

Etter hvert forsvant venninna inn på et annet rom med en av gutta. «Emilie» satt igjen alene med fire gutter på stua. De hadde nå blitt ganske så fulle, og på et tidspunkt begynte de å ta klå. Raskt utviklet det seg til at «Emilie» hadde hendene deres overalt, deriblant langt nede i trusa.

– Jeg har alltid tenkt at hvis jeg havner i en slik situasjon, kommer jeg til å skrike eller slå. Men da det skjedde, frøs jeg helt og klarte ikke å kjempe imot, sjøl om jeg syntes at det var veldig ubehagelig. Jeg ble holdt nede av flere gutter på en gang. Og da begynte jeg å tenke at: «Hvis jeg skriker, og de fortsatt ikke stopper, blir det enda mer alvorlig. Da blir jeg voldtatt».

– Jeg kunne kanskje havnet nettopp i den voldtektoversikten, hadde det ikke vært for at én av dem oppfattet hvor livredd jeg var. Han grep inn og sa at han trodde jeg ikke ville mer. Og dermed fikk han stoppet de andre. Han passet også på meg resten av natta og tok kontakt senere for å høre om det gikk bra. De andre snakket jeg aldri med igjen, forteller hun.

Fakta: Dette er #metoo

#metoo er blitt betegnelsen på en verdensomspennende kampanje som setter søkelys på seksuell trakassering, spesielt mot kvinner fra menn i maktposisjoner. Begrepet ble allemannseie etter at skuespilleren Alyssa Milano høsten 2017 oppfordret kvinner til å vise verden omfanget av seksuell trakassering. Dette skjedde etter at en rekke kvinner hadde stått frem og fortalt om trakasseringen til filmprodusenten Harvey We instein. «Hvis du har blitt seksuelt trakassert, skriv "me too" som et svar på denne tweeten», oppfordret Milano, og fikk massiv respons. Kampanjen har vært preget av kvinner som har stått frem og fortalt hva de har opplevd, uten at den som trakasserte nødvendigvis har blitt navngitt. Ideen er at trakasseringens omfang er viktigere å å få fokus på, enn å lage syndebukker av enkelthistorie. I Norge tok det noe tid før det ble mange håndfaste saker. Aleksander Schaus utlevering av historier fra TV 2 ble den første store saken, mens varslene mot tidligere Ap-nestleder Trond Giske har utløst en lang rekke varslingssaker i politikkens verden. Amedias/Nettavisens landsomfattende undersøkelse, utført av YouGov, viser at rundt 1 av 3 - 1,35 millioner - sier de har blitt utsatt fort seksuelle krenkelser/trakassering.

Inviterte jeg til det?

«Emilie» fortalte ikke dem hjemme, eller andre venner om det som hadde skjedd. Å skulle anmelde det var også utenkelig.

– Det er mulig at jeg er naiv, men jeg tenkte at det aldri hadde skjedd om de ikke hadde drukket så mye. Og at de egentlig ikke mente det slik. De ble bare så ivrige. Jeg har også tenkt mye på hvorfor jeg ikke sa ifra, eller hvorfor flyttet jeg meg ikke unna, før det kom så langt. Men så blir man så fastlåst i situasjonen.

– Jeg følte vel også litt på at jeg sjøl hadde noe av skylda, for jeg ble jo frivillig med dit og hadde sikkert fleipet og kanskje vært litt småflørtete i praten. Hadde jeg invitert dem til det? I ettertid ser jeg at jeg sikkert burde ha anmeldt det. Men der og da var ikke det noe tema, sier hun.

Episoden skjedde på «Emilies» aller første nachspiel-opplevelse.

– Hvordan var det å dra på nach igjen senere?

– Det gikk greit, men jeg var veldig påpasselig med at det alltid skulle være folk jeg kjente i nærheten. Også klarte jeg vel å berolige meg sjøl med at det ikke kom til å skje igjen, sier hun.

Mister hue i fylla

En ting er det som skjedde på nachspielet. Men «Emilie» har i likhet med venninnene sine også opplevd mye grafsing ute på byen ellers.

– Det virker som om en del mister hue fullstendig i fylla. Og det gjelder jenter også, altså. Gutta er ikke alene om dette her. Og mange gutter er veldig respektfulle, dette gjelder på ingen måte alle. Men for en del blir alkoholtåka fort en unnskyldning for å gjøre hva som helst ute på byen. Det er veldig mange vandrende hender på dansegulvet og tafsing i dokøa, men det er liksom blitt en holdning at det bare er slik, og at vi jenter får tåle det. Men det er jo ikke greit!

– Ikke er det så lett å si ifra heller. Ei venninne sa ifra til vakta på et utested i Elverum om at det var en mann som var veldig ekkel, med da fikk hun bare beskjed om at hun fikk si ifra hvis han gjorde det igjen. Da gir du litt opp. Jeg mener at terskelen for å kaste ut folk som er for fulle eller blir for grisete i fylla, er for høy. Men jeg føler likevel at det handler mer om et holdningsproblem enn et alkoholproblem. Vi må få en felles oppfatning av hva som er ok og ikke.

– Før jul la man i Sverige fram et lovforslag, som går på at hvis man skal ha sex, skal man forsikre seg om at vedkommende deltar frivillig. Er det vegen å gå i Norge også?

– Det kommer jo an på hva man mener med å forsikre seg om. Jeg ser liksom ikke for meg at man skal dra fram papirer og skrive under på noe mens man ligger der, det er å dra det vel langt! For ikke å snakke om at noe av gløden blir borte, kan man trygt si. Men mye handler om kommunikasjon. Å kunne snakke sammen om hvilken veg dette går og om det er greit. Spesielt i de situasjonene man er sammen med én man ikke kjenner så godt, for da er det enda vanskeligere tyde signalene.

– Hvordan kan man endre på holdningene?

– Ved å snakke om dette, og da gjerne allerede på barneskolen. Vi trenger åpenhet, og dette må bli noe man tar på alvor på skolen. Vi må ikke tie det i hjel eller ta det som en selvfølge at det er slik, mener hun.

Fakta: FLERE #METOO-EPISODER



– Jeg var på mitt aller første julebord med jobben, og hadde gledet meg veldig mye. Det ble konsumert litt alkohol, og utover kvelden begynte vi med ulike leker hvor det ble litt blikk og flørting. Senere fikk jeg meldinger som varte hele kvelden hvor det stå hvor hardt han skulle ta meg, at jeg ikke kunne ha så digg rumpe uten å forvente at at folk ville gjøre ting med meg, og at han selv ville kysse meg. – Jeg svarte gjentatte ganger at jeg verken ville og at jeg hadde kjæreste, noe han ikke tok i betraktning. Senere den kvelden tok han med meg opp, noe jeg ikke sa nei til, ettersom jeg ville unngå alle slags kleine situasjoner med de andre kollegaene mine. Da vi var oppe, endte vi opp på rommet hans, hvor døra ble stengt igjen og jeg ble dyttet inntil døra. Her ble buksa dratt av og flere kyss skjedde. Jeg tok raskt på meg buksa igjen, og sa at dette var ikke noe jeg ville, før jeg gikk. Deretter gikk jeg for å legge meg. – Jeg følte meg ekkel og veldig sjokkert både under hele greia og veldig mye etterpå. Det var en ubehagelig situasjon som jeg ikke unner noen andre. Kvinne (18) – Jeg jobbet som servitør som ung. Da jeg serverte i et selskap, strøk en mann som var i selskapet meg oppover låret under skjørtet, mens jeg satte fra meg maten. I ren refleks slo jeg til ham på kinnet, og sa: «Dette gjør du ikke én gang til.» Sjefen min så det, men nevnte det aldri. Mannen var en kompis av sjefen, som selv var i selskapet. Jeg husker at jeg opplevde det som ekkelt, og at jeg ble usikker. Kvinne (49)

