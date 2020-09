Fire menn dømt for ran: - Fire fingre på hånden skal kappes tvert av

Trygler det internasjonale samfunnet om å presse Iran til å stanse planene.

Aktivister og organisasjoner opplyser at fire menn i 30- og 40-årene er dømt til amputasjon av fire fingre hver. Personene er dømt for ran.

Både Amnesty International og Iran Human Rights fordømmer planene om å gjennomføre håndavhugging på de ransdømte.

En aktivist bosatt i Iran har tatt kontakt med Nettavisen, og sier at det er overhengende fare for at avstraffelsen kan være nært forestående.

- De skal kutte av fire fingre på disse fire personene. Høyesterett har godkjent dommen, hvilket betyr at dommen kan effektueres hvert øyeblikk, sier aktivisten til Nettavisen.

Straffes med håndavhugging

Han sier at det iranske regimet ikke lenger praktiserer amputasjon som straff i stort omfang grunnet frykt for internasjonalt press og reaksjoner.

- Men de gjør det minst én gang i året for å minne folk om at det fortsatt eksisterer en hudud-seksjon i den islamske strafferettsloven, sier han.

Hudud viser til forbrytelser som i Koranen omtales som overtredelse av «Guds grenser». Tyveri er én av hudud-forbrytelsene som avstraffes med håndavhugging.

Fakta Hudud ↓ I islamsk strafferett viserhudud til de forbrytelser som i Koranen kalles overtredelse av «Guds grenser» ( sure 2, 187), og hvor straffen er fastsatt i teksten. Slike lovbrudd regnes som en krenkelse av Gud selv, til forskjell fra straff for forbrytelser hvor det er mulig å velge straffeform. Koranen omtaler for eksempel konkrete straffer for drap, men åpner samtidig for valg mellom gjengjeldelse eller økonomisk kompensasjon (diya) til offerets familie. De rettslærde har diskutert hvilke forbrytelser som krever hudud-straffer, og det er ikke full enighet om hvorvidt straffene må være omtalt både i Koranen og i hadith, eller om én av kildene er tilstrekkelig. Avhengig av svaret, blir antallet hudud-straffer fire eller seks. De fire er: 1. ekteskapsbrudd

2. falske anklager om ekteskapsbrudd (det arabiske ordet zina som her gjengis med ekteskapsbrudd, omfatter alle former for utukt)

3. tyveri

4. landeveisrøveri De to øvrige er: 5. alkoholkonsum

6. apostasi ( blasfemi, kafir) Straffer

Ekteskapsbrudd (og utukt) eller falske anklager straffes med hundre piskeslag (sure 24, 2; sure 24, 4), tyveri med håndsavhugging (sure 5, 38), likeledes landveistyveri (haraba, som også omfatter «de som stifter ufred på jorden», sure 5, 33) med straffer som er enda mer detaljert beskrevet. Steining omtales imidlertid ikke i Koranen, men i hadith-litteraturen. Apostasi kan straffes med døden, det samme gjelder alkoholkonsum eller omsetning av alkohol. Narkotika kommer i samme kategori. Beviskravene er i prinsippet strenge og forutsetter øyenvitner eller full tilståelse. Utbredelse

I dag er det i første rekke Saudi-Arabia, Pakistan, Iran, Sudan, Afghanistan og delstater i Nigeria som helt eller delvis følger klassisk islamsk strafferett. Fordi straffene har religiøs status går vanligvis reformforslag ut på å begrense anvendelsen av dem, ikke på å oppheve dem. Praksis i dag har imidlertid ført til en fornyet debatt i mange muslimske land. Kilde: Store Norske Leksikon

Nettavisen har valgt å anonymisere aktivisten av hensyn til hans egen sikkerhet. Men det er flere andre åpne kilder som langt på vei bekrefter at opplysningene stemmer. Amnesty International har også gått ut med en bekymringsmelding fredag. Organisasjonene tror også at avstraffelsen kan være nært forestående.

- De er dømt til å få fire fingre på høyrehånden kappet tvert av, sånn at bare håndflaten og tommelen er igjen, opplyser Amnesty International i en pressemelding.

- Det å utføre sånne forferdelige og umenneskelige straffer, er ikke rettferdighet, og det understreker brutaliteten i det iranske strafferettssystemet. Amputasjon er tortur, noe som forbys av internasjonal lov. Det er et avskyelig angrep på menneskelig verdighet, sier Amnestys visedirektør i regionen Midtøsten og Afrika, Diana Eltahawy, i en uttalelse.

- Det internasjonale samfunnet må handle umiddelbart for å forsikre om at utførelsen av straffen blir stanset, sier Eltahawy.

30 avhugginger

Iran Human Rights har ført oversikt over antall ganger regimet har annonsert denne typen avstraffelser offentlig. Organisasjonen mener regimet bruker straffen som avskrekking og for å spre skrekk og gru i samfunnet. I løpet av de ti siste årene har straff ved amputasjon blitt utført over 30 ganger, ifølge opptellingen til organisasjonen.

- Det å kutte av lemmer som straff, er umenneskelig, grusomt og frastøtende. Det internasjonale samfunnet, og spesielt EU og Norge, må legge press på iranske myndigheter til å stanse gjennomføringen av straffene, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, i en uttalelse.

- Verden kan ikke lenger forbli tause og tillate amputasjon som avstraffelse i det 21. århundre i et medlemsland av FN, sier Amiry-Moghaddam, som leder organisasjonen fra Oslo.

De ransdømte mennene sitter fengslet i byen Urmia i det nordvestlige Iran.

Håndsavhugging gjennomføres gjerne på offentlig plass for å avskrekke folket. Bildet viser store folkemengder som tar bilder av en håndsavhugging i Iran i 2013. Foto: Mohsen Tavarro (AP)

Håndavhugging

I henhold til den iranske straffeloven skal tyveri straffes med amputering av fire fingre på høyre hånd.

Ved gjentagelse skal venstre fot amputeres. Tredje gang blir personen straffet med livstid i fengsel, og ytterligere gjentagelser utløser dødsstraff, opplyser Iran Human Rights.