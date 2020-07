Fire nye utesteder stengt i Oslo etter brudd på smittevernreglene

Til sammen syv skjenkesteder er stengt etter brudd på smittevernreglene.

Fire skjenkesteder er besluttet stengt i dag, tirsdag 7. juli, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen til Nettavisen. Det var VG som først omtalte nyheten.

Tidligere har tre steder blitt stengt.

Byrådet opplyser likevel at de har sett en bedring etter helgen. Foreløpig er det ikke snakk om å innføre nye innstramminger, men innskrenking av skjenketid kan være aktuelt når som helst, dersom det blir nødvendig, sier hun.

– De aller fleste utestedene er gode på å tilrettelegge for smittevern, og vi kommer ikke til å innskrenke åpningstidene etter denne helgen, sier Evensen i en epost.

– Vi kan ikke la noen hektiske sommeruker ødelegge for alt det arbeidet som er lagt ned. Det er ikke fritt frem for folk å oppføre seg som om pandemien er over. Folk må rett og slett skjerpe seg. Du og jeg har ansvar for å holde avstand, det betyr også å unngå klemming og dansing, sier Evensen videre.

Hun ber folk ta lærdom fra andre land:

– Folk må forholde seg til smittevernreglene – både inne på serveringsstedene, i køen, ute i gater, parker og på badestedene. Vi ser at smitten blusser opp igjen i andre land. At vi forholder oss til råd og regler er helt avgjørende for at vi skal unngå nye smitteutbrudd. Jeg er glad for at folk kan nyte byen igjen, men koronakrisen er ikke over. Jeg vil sterkt oppfordre alle til å ta ansvar og være bevisst på at det kan ha store konsekvenser om man ikke tar hensyn til reglene.