Fire palestinere drept på Gazastripen

Fire palestinere ble drept i en eksplosjon på Gazastripen nær grensen til Israel, opplyser helsemyndighetene i den palestinske enklaven.

Eksplosjonen inntraff øst for Rafa sør på Gazastripen lørdag. De Hamas-kontrollerte myndighetene sier eksplosjonen skyldtes et israelsk angrep, men en talsmann for det israelske forsvaret sier han ikke har kjennskap til et slikt angrep.

Israel bruker vanligvis å vedkjenne seg angrep som rettes mot Gazastripen.

Gazastripen har de siste ukene vært preget av stor uro og omfattende demonstrasjoner mot Israel. Minst 35 palestinere har blitt drept de siste tre ukene.

(©NTB)

Mest sett siste uken Ny film skremmer: De trodde giganten var utryddet for en million år siden