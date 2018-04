Fire personer døde av legionella i Sverige

Fire personer døde etter å ha blitt smittet av legionella i Stockholm i fjor sommer.

Totalt åtte personer ble smittet av legionellabakterier som ble spredt fra et kjølesystem på et tak i Stockholm i fjor sommer. Fire av de smittede døde, skriver lokalavisen Mitt i.

Flertallet av de smittede hadde risikofaktorer som økte sannsynligheten for en forverring av sykdommen, slik som høy alder eller at de røyket.

Svenske myndigheter holdt lenge tilbake informasjon om legionellasmitten, men begrunner dette med at de i begynnelsen var usikre på om det dreide seg om enkelttilfeller fordi de ble oppdaget over et tidsrom på elleve uker.

Først i oktober ble det påvist at smittekilden var et kjøletårn på et tak i bydelen Kista i det nordlige Stockholm.

