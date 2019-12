Fire personer involvert i trafikkulykke i Ålesund

Minst en person tas hånd om av ambulansepersonell.

- Nødetatene rykker ut til E136 Innfartsvegen etter melding om trafikkuhell. Kollisjon mellom 2 biler. 4 personer involvert. Foreløpig ukjent skadeomfang. Blir oppdatert, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Like før klokken 00.00 skriver politiet at en person får behandling av ambulanse, og at trafikken er sperret i begge retninger.