Fire personer pågrepet og siktet i drapssaken i Bergen

Mandag ble en mann og en kvinne funnet døde i et turterreng i Bergen. To personer ble pågrepet, men tirsdag ble to nye personer siktet i saken.

- Obduksjonen av avdøde ble gjort tirsdag, men rapportene er ikke ferdige. Funnene ved obduksjonen styrker hypotesen om at dette er et drap. Vi kan ikke si noe om skader eller tidspunktet for dødsfallene, opplyser politiet på pressekonferansen tirsdag kveld.

Politiet etterforsker fortsatt saken, og gjennomfører flere vitneavhør. Politiet oppfordrer folk til å melde inn tips.

Hva som kan være motivet bak drapene, eller relasjonen mellom de avdøde og de som er siktet i saken, ønsker ikke politiet å gå ut med.

- Vi mener vi har kontroll over åstedet, men er åpen for at det kan være andre steder som kan være av interesse, sier politiet.

Fire pågrepet

Tirsdag ble to personer pågrepet og siktet etter drapene. Tirsdag ettermiddag ble det kjent at en mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning.

Under pressekonferansen tirsdag kveld kommer det fram at ytterligere en mann er siktet i saken, og er siktet for bevisforspillelse.

To menn ble pågrepet i drapssaken mandag kveld.

Mannen i 30-årene ble pågrepet i 14-tiden tirsdag i en kommunal bolig i Arna. I tillegg ble to personer som politiet betegner som vitner, tatt med for avhør. De er ikke siktet i saken.

Et område rundt boligen er sperret av med politibånd. Sivilforsvaret er også på stedet, ifølge Bergens Tidende.

Politiet gjorde også undersøkelser ved og inne i et hospits i Møllendal.

– Vi kan bekrefte at dette er i forbindelse med drapsetterforskningen, opplyser politiet i en pressemelding.

PÅ STEDET: Politiet på plass etter turgåer ble funnet død mandag. Foto: Arne Ristesund (Bergensavisen)

Kan ha fraktet de døde

Politiet vet fortsatt ikke hva som har skjedd med kvinnen og mannen som ble funnet drept ved Osavatnet i Bergen mandag ettermiddag. De undersøker om de kan ha blitt fraktet til funnstedet.

– Politiet undersøker flere steder som åsted. I tillegg til funnstedet, har vi også en hypotese om at de kan ha blitt drept et annet sted og fraktet til funnstedet, sa politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag.

Politiet opplyser at de foreløpig heller ikke vet om hospitset i Møllendal er drapsåstedet.

– Opplysninger fra den innledende etterforskningen gjør at dette også er et av stedene politiet gjør undersøkelser, heter det i pressemeldingen.

Hundesøk

Foreløpig er politiet tilbakeholdne med opplysninger om hva de tror kan ha skjedd, men understreker at de ikke kan binde seg til én hypotese og derfor etterforsker bredt.

Politiet regner med å gjøre seg ferdig med undersøkelsene ved funnstedet ved Osavatnet tirsdag ettermiddag. Det skal blant annet gjøres et hundesøk i området.

– Vi gjør undersøkelser i området. I tillegg undersøker vi elektronisk materiell, som mobiltelefoner, sa politiinspektør Tore Salvesen på pressekonferansen tirsdag formiddag.

Avhør

De to mennene som ble pågrepet mandag, skal avhøres i løpet av tirsdag. Det dreier seg om en mann i 50-årene og en mann i 30-årene.

Advokat Kjetil Ottesen er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen i 30-årene som ble pågrepet mandag.

– Jeg har ikke snakket med ham ennå. Jeg skal besøke ham i arresten nå, og så er planen avhør i dag, skrev han i en SMS til NTB tirsdag formiddag.

Både de avdøde og de to første pågrepne er kjent for politiet fra før. Tirsdag var noen av de avdødes pårørende varslet.

Det er foreløpig ikke bestemt om de siktede skal framstilles for varetektsfengsling.

Blodige gjenstander

– I løpet av gårsdagen avhørte vi et 30-talls vitner. Det er turgåere i området, i tillegg til omgangskretsen til de avdøde og naboer av dem, sa Salvesen.

De avdøde, en 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene, ble funnet døde under en presenning i det populære turområdet mandag ettermiddag. Det var turgåere som varslet politiet etter å ha funnet blodige gjenstander i området.

Politiet vil foreløpig ikke si noe om hva slags gjenstander dette er. Dødsårsaken vil de heller ikke kommentere.

Politi har fått inn tips som de betegner som interessante og ber om flere tips fra personer som kan ha informasjon i saken.