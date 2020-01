Fire personer til sykehus etter husbrann

Fire personer er fraktet til sykehus etter å ha mottatt livreddende førstehjelp etter brann i en tomannsbolig i Bergen natt til lørdag.

Både politiet og brannvesenet i Bergen varslet om brannen ved 06.45-tiden lørdag morgen. Brannvesenet meldte om kraftig røykutvikling.

Kort tid senere meldte politiet at brannen er slukket. Ifølge Bergensavisen er seks personer hentet ut av boligen. Fire av disse mottar førstehjelp:

– Det pågår livreddende førstehjelp på fire personer. Alle disse tilhører samme familie og situasjonen er uavklart, sa operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til BA like før klokken 08.

Klokken 08.30 opplyser nødetatene at fire av beboerne er tatt med til Haukeland sykehus.

– Én av dem fraktes vekk i ambulanse, mens de tre andre vil bli fløyet vekk med helikopter, sier fungerende vaktkommandør Morten Frantzen ved 110-sentralen i Bergen til NTB.

Hovedredningssentralen opplyste like før klokken 8 at redningshelikopter er på vei for å bistå med transport av de skadde personene.