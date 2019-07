Fire polske turister bommet på turen - endte opp i Ekebergtunnelen

Det er ikke bare bare å være turist i Oslo. For andre gang på en drøy uke har utenlandske turister forvillet seg inn i tunneler.

Like over klokken 13 lørdag meldte Oslo politidistrikt på Twitter at de hadde kontroll på fire personer som gikk inne i Ekebergtunnelen.

- Det var fire polske turister som hadde bommet på hvor de kunne gå, og rett og slett gått feil, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til Nettavisen.

Ikke hverdagslig

De fire turistene ble hentet ut av politiet.

Han opplyser at det ikke er et vanlig problem med folk inne i tunnelene, men at det skjer.

- Titt og ofte får vi melding om at folk er inne i tunneler, men det er ikke hverdagslig, sier Lie.

Operasjonslederen vet ikke hvor folk velger å gå inn i tunnelene.

To ganger på en drøy uke

For en drøy uke siden måtte Oslopolitiet rykke ut på en annen hendelse i en tunnel. Da var nemlig en mann på elektrisk sparkesykkel på vei gjennom Operatunnelen.

Mannen, også en utenlandsk turist hadde fulgt ruteanvisning fra Google Maps, og dermed endt i Operatunnelen. Mannen hadde raskt forstått at det ikke var forsvarlig, og dermed kjørt ytterst forsiktig i retning utgang.

- Vi så ham på kameraene våre. Etter farten å dømme er dette en elektrisk sparkesykkel. Den kjører på den lille skulderen mellom veggen og veien. Dette er både forbudt og livsfarlig, uttalte operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.