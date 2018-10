Fire søstre døde i limousin-ulykken i New York

De fire søstrene Allison King, Mary Dyson, Amy Steenburg og Abby Jackson omkom i limousin-ulykken i New York.

Limousinen som krasjet i New York lørdag var fullastet med et bursdagslag som skulle feire en av fire søstre. Alle fire var blant de 20 som omkom.

Ifølge New York Post var de fire søstrene som omkom Allison King, Mary Dyson, Amy Steenburg og Abby Jackson. Tre av deres ektemenn døde også i ulykken.

- En av dem giftet seg nettopp. Og det var det dette var; hennes nye ektemann skulle gi henne en overraskelsesbursdag, sier Barbara Douglas, kvinnenes tante, til New York Post.

Jentenes bror, Tom King (35), sier til avisen at jentenes hadde et svært nært forholdt til hverandre og at foreldrene nå er i sjokk.

- De var De fire musketerer, sier han.

Ulykken fant sted i småbyen Schoharie, en by nær Albany i delstaten New York, lørdag ettermiddag lokal tid.

Limousinen kom kjørende på rødt lys gjennom et kryss og krasjet i en parkert SUV utenfor en butikk.

18 av de omkomne satt i bilen, mens to av dem var tilfeldige forbipasserende.

Også sjåføren døde. Festlaget var samlet til 30-årslaget til en av fire søstre.

– De tok et ansvarlig valg ved å leie en limousin slik at de ikke skulle måtte kjøre noe sted, sa tanten Barbara Douglas til journalister søndag.

Hun sa at tre av søstrene hadde med seg ektefellene i bilen, og at parene etterlater seg flere barn.

En butikkansatt, Jessica Kirby, sier limousinen kom kjørende ned en bakke i «trolig over 100 kilometer i timen».

Et av vitnene til ulykken, Linda Riley, satt i en bil i nærheten. Hun sier krasjet hørtes ut som en eksplosjon.

Styreleder Robert Sumwalt i den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) karakteriserer trafikkulykken som den dødeligste i landet på nesten ti år.

