Fire ulver felt innenfor ulvesonen lørdag

Det tredje av tre dyr på kvoten i Aurskog-reviret ble lørdag felt under andre dag av lisensjakta innenfor ulvesonen. Tre ulver ble også felt i Kynna-reviret.

Det opplyser Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og Viken til Nationen lørdag ettermiddag.

Også fredag ble tre ulver skutt i Kynna-reviret, som hovedsakelig holder til i kommunene Åsnes og Våler i Innlandet. Dermed er det, etter at kvoten ble økt fra åtte til ti ulver fredag, fire dyr igjen på kvoten.

For Aurskog-reviret er kvoten fylt etter at to ulver ble felt fredag og en tredje ble felt lørdag. Kvoten for reviret ble økt fra to til tre dyr tidligere denne uken.

