Fire ulver skutt ved Elverum

Fire av de seks ulvene i Letjennareviret i Elverum i Hedmark ble skutt på første dag av lisensjakten.

Jakten på Letjenna-flokken startet tidlig onsdag. Fire ulver er allerede skutt, bekrefter jaktleder Arne Sveen overfor TV 2.

180 jegere deltok i jakta, ifølge VG.

Regjeringen besluttet nyttårsaften at inntil seks ulver kan felles i flokken som holder til rundt Strandbygda ved Elverum.

Regjeringen ga kun tillatelse for felling av én av de tre ulveflokkene innenfor ulvesonen som rovviltnemndene ønsket å felle.

– Departementet er kommet til at det kun er hjemmel for lisensfelling av Letjennareviret. Det er ikke lovhjemmel for felling av Mangenreviret eller Rømskogreviret, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

– Ulv er en fredet art, og det er en høyere terskel for å felle ulv innenfor ulvesonen enn utenfor, fremholdt Elvestuen. (©NTB)