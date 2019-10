Fiskebutikken tok grep da bergenskomikeren klaget: – Smaker jo faen ikke toogtredve spenn for en most fisk!

– Ikke ofte vi får slike reaksjoner på prisen, medgir lattermild eier.

Det var etter et fiskekakekjøp denne uken at bergenskomiker Christoffer Schjelderup la ut en video på Facebook der han klaget over prisen på kjøpet sitt:

- Toogtredve forbannede kroner. Sa ingenting til meg før hun slo det inn i kassen. Jeg kunne ikke trekke meg, jeg måtte jo kjøpe den!, fnyser Schjelderup i videoen.

Se hele tiraden i videoen øverst i saken.

- Knakandes god! Smaker enogtyve. Enogtyve, femti, medgir han etter hvert. Da tok fiskebutikken grep.

FISKEKAKETIRADE: Schjelderup var ikke fornøyd med prisen på fiskekaken sin. Foto: Privat

- Vi måtte lage Christoffer-pris. Det der var så morsomt at vi måtte sette ned prisen, forteller daglig leder Torodd Iversen til Nettavisen.

CHRISTOFFER-PRIS: Fiskebutikken ga umiddelbart etter for kritikken, og lanserte fiskekaken til prisen komikeren forlangte. Foto: Skjermdump Facebook.com

Fiskebutikken satte altså umiddelbart ned prisen, men sier at de sjeldent får prishenvendelser som denne:

- Nei, vi får ikke det. Det hender alltid at det er noen som er inne og klager på prisen, men vi forsvarer det med at vi er de eneste som lager alt av fersk hyse, og uten tilsetningsstoffer. Det er mulig å produsere fiskekaker billigere, men da går det også utover kvaliteten, sier Iversen.

- Dere går ikke konkurs nå?

- Hehe, nei. Når vi selger til den prisen så er det ikke veldig mye igjen etter at kostnadene er trukket fra, men nå har vi satt den prisen, og den står vi i.

NY PRIS: Karma is a fish, slår Søstrene Hagelin fast etter at Schjelderup satte fiskekaken i halsen. Foto: Skjermdump Facebook

Schjelderup er storfornøyd med å ha fått gjennomslag:

- Veldig fornøyd med det. Dette er et av høydepunktene i karrieren min!, sier komikeren til Nettavisen.

På spørsmål om han returnerer i november, når prisene er tilbake til det normale, er han ikke i tvil:

- Jeg går alltid tilbake!