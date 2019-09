Fiskeren Howard Armstrong så kona drukne i orkanen Dorian

- Min stakkars lille kone fikk hypotermi. Jeg var ved hennes side, men hun bare druknet, sier han til CNN.

Orkanen Dorian har rasert store deler av Bahamas, inkludert en av deres største byer, Freeport. Mens kaoset pågikk, ble fiskeren Howard Armstrong nødt til å se hjelpesløst på mens kona druknet foran øynene hans.

Vannet steg rundt dem, og kom etterhvert også inn i huset hvor de to oppholdt seg, forteller han til CNN.

- Vi gjorde alt riktig, men så begynte vannet å stige noe voldsomt. Utenfor huset kom det seilende en rekke tunge gjenstander i vannet, som vaskemaskiner og lignende, forteller Armstrong.

Kona hans, Lynn, sto oppreist på den ene kjøkkenbenken, som ifølge Armstrong var det eneste stedet du kunne stå hvor hodet kom helt opp til taket, og de derfor beholdt hodet over vann.

Der ble ekteparet stående i flere timer mens de ventet på at redningsselskapet skulle komme. Mens de sto og ventet ble Lynn rammet av hypotermi, og forsvant under vannet.

- Jeg var ved hennes side, men plutselig bare druknet hun. Hun forsvant så raskt, forteller han.

Når stormen endelig blåste over på tirsdag, var sju personer blitt bekreftet døde. Alle befant seg på Abaco-øyene. Myndighetene frykter imidlertid at dødstallene vil stige etterhvert som de får mer oversikt over situasjonen.

Etter at kona hadde druknet bestemte Armstrong seg for å ta en sjanse. Han svømte ut av huset, til båten sin som var fortøyd i nærheten.

- Jeg så at båten fremdeles var der, og da bestemte jeg meg for å ta en sjanse, sier han.

Armstrong sier han har bodd i Freeport i 58 år, og at han har opplevd flere orkaner, men aldri sett en oversvømmelse som dette.

- Alt jeg eier er borte. Absolutt alt, sier han.