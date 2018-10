Fiskeribladet brøt god presseskikk i omtalen av Per Sandberg og Bahareh Letnes

Avisen ble felt i PFU på onsdag.

- Jeg registrerer at de har fått en knusende dom, og det er ikke uventet, sier Per Sandberg til Nettavisen.

Den tidligere fiskeriministeren vil nå sette seg godt i dommen, før han og kjæresten Bahareh Letnes eventuelt gjør noe videre.

- Jeg har et avslappet forhold til dette. Det er viktig for meg å lese dommen ordentlig først, så får vi se hva som skjer videre, sier Sandberg.

Kan det bli aktuelt å ta saken videre allerede i høst?

- Jeg har masse å holde på med. Det er et steintøft program frem mot jul, men jeg utelukker ingenting, forteller den tidligere fiskeriministeren.

PFU-klagen sendt inn av datteren

Det var Per Sandberg sin datter, Charlotte Sandberg, som klaget Fiskeribladet inn til PFU etter at avisen skal ha brukt «kilder ukritisk og spredt masse løgner om min far og vår familie», ifølge klagen.

Les hele klagen her:

Ifølge sekretariatet i PFU brøt Fiskeribladet god presseskikk på punkt 3.2 og 4.1 i vær varsom-plakaten. I de to punktene er ordlyden som følger:

Punkt 3.2. «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling».

Punkt 4.1. «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

- Jeg har ikke registrert at noen er imot å felle på både 3.2 og 4.1, og konkluderer med at de har brutt god presseskikk, sa PFU-lederen.

Publiserte feilaktige opplysninger

PFU sier i sin uttalelse at Fiskeribladet ikke gjorde noe galt ved å stille kritiske spørsmål om hans relasjon til Bahareh Letnes. Utvalget konstaterte imidlertid at Fiskeribladet publiserte feilaktige opplysninger i en lederartikkel.





- Det får vi vurdere

Tidligere i uken hadde Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes en pressekonferanse om sin nye bok, «Fremmede makter har flyttet inn».

Da var Sandberg klar på at paret ikke ønsket å forfølge norske medier videre, på grunn av manglende overskudd for å ta «krigen» i rettssalen.

- Vi har bestemt oss for at nå skal vi se framover. Da har vi ikke overskudd til å gå i konflikt eller rettssaker, sa Sandberg til en samlet presse.



Den tidligere fiskeriministeren ville derimot ikke slippe Fiskeribladet fra kroken.

- Om vi fortsatt går til sak, det får vi vurdere. Jeg visste ikke at PFU-møtet er allerede nå på onsdag, så det blir spennende å se hva som kommer derifra, sa Sandberg til Nettavisen på mandag.

