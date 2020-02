Fiskeriministeren har gått av

- Jeg har i dag bedt statsminister Erna Solberg om å få gå av som fiskeri- og sjømatminister, sier Geir Inge Sivertsen i en pressemelding.

På en pressekonferanse fredag klokken 18.00, oppfylte statsminister Erna Solbergs, Sivertsens ønske.

- Jeg har akseptert oppsigelsens hans, sa statsministeren.

Den hardt pressede fiskeriministeren mener at han ikke klarer å gjøre jobben sin videre, etter alt oppstyret rundt ham de siste dagene.

-Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring. Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, sier Sivertsen videre i pressemeldingen.

Trekker seg fra alle styreverv

Sivertsen beklager også etterlønnen på 120.000 kroner han fikk som ordfører i Lenvik kommune. Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær. Nå trekker han seg fra alle styreverv.

-Jeg har fratrådt alle styreverv og beklaget søknaden om etterlønn. Etterlønnen jeg mottok er også i sin helhet betalt tilbake til Senja kommune. Jeg har ryddet opp, men opplever at disse sakene likevel tar all tid og all oppmerksomhet. Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister. Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre, forteller Høyre-politikeren.

-Fiskeri- og sjømatnæringene har en fantastisk fremtid i Norge. Det er offensive, utadvendte næringer som har et stort potensial for å skape verdier og arbeidsplasser langs kysten i Norge. Næringene kommer til å bli avgjørende for at folk kan bo langs store deler av kysten vår. Jeg har hatt ambisjon om, og gledet meg til, å samarbeide med næringen for å legge til rette for en sterk og bærekraftig vekst i årene fremover. Nå blir det andre som skal ta stafettpinnen videre, sier Sivertsen videre.

Fremmet mistillitsforslag

SV fremmet tidligere fredag et mistillitsforslag mot Sivertsen etter stadige avsløringer om etterlønn, dobbeltlønn og styreverv i strid med stillingsinstruksen.

- Vi har ikke tillit til Geir Inge Sivertsen som fiskeriminister, slo SV-leder Audun Lysbakken fast, tidligere på fredag.

Rødt på sin side støttet også SVs mistillitsforslaget, og de var tidlig ute denne uken med å be Sivertsen om trekke seg.

- På tide. På mandag ba Rødt fiskeriministeren om å gå av. Vi kan ikke ha en statsråd som misbruker etterlønn og hever dobbel politikerlønn for å karre til seg mest mulig av innbyggernes skattepenger, skriver partileder Bjørnar Moxnes på Facebook.