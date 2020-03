Fjelloverganger stengt som følge av dårlig vær

Det har vært mye utfordrende vær flere steder i landet. Flere veioverganger er stengt, og turgåere har måtte grave seg ned i snøen.

Vind og snø vil gi snøfokk i fjellområdene i Sør-Norge søndag, og i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland vil det blåse godt søndag.

Det skrev meteorologene på Twitter fredag. Samtidig er det sendt ut farevarsel om snøskredfare på oransje nivå flere steder i nord og vest.

Natt til søndag ble E6 over Saltfjellet stengt, og klokken 7 søndag morgen melder de at veien er åpen, men med kolonnekjøring.

En ny vurdering på om når Vikafjellet skal åpnes igjen, blir gjort klokka 10.

Det dårlige været som herjer i Sør-Norge, gjorde at det også ble innført kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda. Søndag morgen er veien stengt for personbiler, med kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Det ble også innført kolonnekjøring på riksvei 15 over Strynefjellet, men klokken 3 opplyser Vegtrafikksentralen Øst at veien er åpnet for normal trafikk igjen.

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal har vært nattestengt fram til klokken 8 søndag.

Skiløper måtte grave seg ned

På Hardangervidda måtte en skiløper grave seg ned mens han ventet på hjelp.

Skiløperen som måtte grave seg ned på et fjell i Ullensvang lørdag, er hentet ned. Første forsøk på å hente ned mannen måtte avbrytes på grunn av dårlig vær.

I 3-tiden natt til søndag var mannen som gravde seg ned ved Reinsnosi i Ullensvang kommune, nede igjen, rundt 15 timer etter at han meldte fra til politiet at han var i trøbbel.

– Da mannskapene fra Røde Kors fant mannen, var han noe kald. Han fikk i seg varm væske og fikk på seg tørre klær og er nå på vei hjem, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB.

Mannen har det fint etter forholdene.

Skiløperen meldte fra til politiet rundt klokken 12 lørdag. Røde Kors dro for å hente ham, men måtte snu som følge av det dårlige været.

I påvente av hjelp gravde skiløperen seg ned.

Lørdag kveld forsøkte redningsmannskapene seg på nytt etter at vinden roet seg. Rundt klokken 1.30 var Røde Kors fremme hos mannen.

Magnussen sier at han er mektig imponert over de frivilliges innsats. Han sier det har vært svært krevende forhold i fjellet.

– Han var på skitur og ble overrasket av dårlig vær, sa operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til Bergens Tidende lørdag.

Reinsnosi ligger litt over 1.600 meter over havet.

– Det er umulig å fly opp med helikopter. Det er knapt så en kommer seg fram med scooter. Vi har en posisjon, men kluet er å komme seg fram med det været som er, sa Hellesund til avisen.

Turfølge hentet ned

Grave seg ned måtte også tre personer i Volda kommune på Sunnmøre søndag. De tre meldte fra om at de hadde gått seg fast i 16-tiden lørdag. Litt etter klokken 00.30 natt til søndag melder politiet i Møre og Romsdal at de er hentet ned.

– Alle er uskadd og i god behold, skriver de på Twitter.

Hjelpemannskap måtte ta seg fram på ski og snøscooter fordi været var for dårlig til helikopter. Sikten var på fem meter, og det blåste full storm, ifølge Røde Kors. Reisefølget begynte å grave seg ned mens de ventet på redningen.

Omkring klokka 21.30 ble de tre funnet, heldigvis uskadd.

– Røde Kors har besluttet å grave seg ned sammen med reisefølget for å få varme og ly før de senere skal ta seg ned fra toppen. Det kommer til å ta flere timer før de er nede, tvitret hjelpeorganisasjonen da de var funnet.

Fjelltoppen ligger på rundt 1.500 meters høyde.

(©NTB)