Fjerner avsnitt om Aylar Lie i Northug-bok

Eks-glamourmodell Aylar Lie ba forlaget om å fjerne et avsnitt i den nye Northug-boken som handlet om forholdet deres. Nå fjerner Pilar forlag avsnittet.

Det er i boken «Min historie» at Petter Northug jr. omtaler forholdet han hadde med Aylar Lie i 2011, rett etter å ha avsluttet med VM-gull på femmila i Oslo.

I dag er Aylar Lie kjent som pokerspiller, men på den tiden var hun best kjent som glamourmodell. Etter at Northug-boken kom ut nylig, reagerte hun sterkt.

Hun mener selv at hun aldri ble kontaktet av forlaget før boken ble trykket, og derfor ikke hadde en anelse om at hun var med i boken.

Satte Elden på saken

34-åringen mener at omtalen av henne er en krenkelse av privatlivets fred. Nylig engasjerte hun advokat John Christian Elden for å få boken stansen.

– Vi har gitt dem et ultimatum mellom å skrive om boken slik at sannheten kommer fram, eller å stryke det aktuelle avsnittet der hun omtales. Forlaget har lovet å stryke vekk avsnittet.

– Jeg skal se nærmere på konsekvensene av dette fra Aylars ståsted, selv om det selvsagt er positivt at de nå fjerner feilene, burde de tatt kontakt før boka var trykket så kunne dette vært unngått, opplyser Elden overfor VG.

På trygg juridisk grunn

Pilar forlag sier selv at de er på trygg juridisk grunn, men at de likevel velger å innvilge Aylar Lie sitt ønske.

– Vi ønsker ikke at denne saken skal overskygge det inspirerende og dyptpløyende innholdet i biografien om Petter Northug, ei heller at saken skal oppleves som vanskelig eller krevende for Aylar, skriver Magnus Rønningen i Pilar forlag i en tekstmelding til VG.

