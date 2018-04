Fjernet sak om jente (13) «som ble slått på Straff en muslim-dagen»

Antirasistisk Senter fjernet en artikkel om hatkriminalitet, som skapte mye engasjement på sosiale medier, etter at politiet henla saken. Nå er den lagt ut igjen.

Antirasistisk Senter skrev en sak i forrige uke hvor de fastslo at en 13 år gammel jente ble slått av en voksen fremmed mann på bussen i Skien. Mannen skal angivelig ha sagt at det var «Straff en muslim-dag» etter å ha angrepet jenta.

Antirasistisk Senter valgte å fjerne artikkelen midlertidig.

Oppdatering: Onsdag ettermiddag, 11. april, ble en oppdatert versjon av den slettede artikkelen igjen lagt ut på siden til Antirasistisk Senter. I tillegg har Antirasistisk Senter publisert en ny artikkel hvor de skriver at saken de har omtalt er henlagt.

Hendelsen skjedde angivelig den 3. april, som hatske, rasistiske grupperinger i Storbritannia og USA har utropt til den såkalte «Punish a muslim day» (Straff en muslim-dagen).

Jenta anmeldte forholdet til politiet.

Politiet iverksatte en omfattende etterforsking og gikk gjennom alt av videoovervåking og avhørte den aktuelle bussjåføren, men konkluderte med at historien ikke kunne verifiseres. Saken ble henlagt og intet straffbart forhold ble bevist.

Fjernet artikkelen etter en uke

Antirasistisk Senter fjernet saken som skapte mye engasjement på Facebook (en ny versjon ble etter hvert lagt ut onsdag ettermiddag). I tillegg har de fjernet et Facebook-innlegg som hadde 109 delinger, 90 kommentarer og 570 «likes».

Telemarksavisa omtalte saken om det angivelige angrepet i forrige uke, men redaktør Ove Mellingen opplyser til Nettavisen at de fjernet artikkelen samme dag grunnet motstridende opplysninger.

Saken til Antirasistisk Senter ble også delt av de politiske partiene Rødt og Miljøpartiet de grønne, som har trukket fram hendelsen som et eksempel på hatkriminalitet.

Politiet: - Skapt uro i lokalmiljøet

Politiet uttalte til Nettavisen tirsdag at saken har skapt mye bekymring i lokalsamfunnet.

- Vi har brukt mye ressurser og tid, og saken har skapt uro i lokalmiljøet her i form av at andre muslimske jenter har uttrykt at de var redde for å ta bussen alene. Så denne saken har fått store konsekvenser utover politiets ressursbruk, uttalte politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Ingrid Wiik, til Nettavisen.

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, opplyste til Nettavisen onsdag formiddag at saken var midlertidig trukket tilbake, og at de legger ut en ny artikkel i løpet av dagen.

På Facebook skriver Antirasistisk Senter følgende forklaring: «At saken nå er henlagt etter politiets etterforskning, og at de har konkludert med at dette simpelthen ikke skjedde, er selvsagt noe vi vil skrive om. Vi har tatt ned artikkelen midlertidig, til det vil komme en oppdatert artikkel i morgen.»

Tirsdag ettermiddag sto Sultan fortsatt fast ved at jenta snakket sant.

- Jeg tror i utgangspunktet jenta snakker sant og at noe har skjedd, med bakgrunn i at jeg har snakket med henne det gjelder og folk rundt henne, sa spesialrådgiver Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter til Nettavisen.

Fastslo at jenta ble angrepet

I den første versjonen av artikkelen skrev Antirasistisk Senter: «(NN), ei jente på 13 år, ble uprovosert angrepet på bussen av en fremmed mann som slo til henne i ansiktet og ropte ut punish a muslim day. Hendelsen er så vidt vi vet første gang akkurat denne hatkampanjen har ført til vold i Norge».

Videre skrev Antirasistisk Senter at de hadde fått «opplyst at saken var reell», og at de selv har oppfordret til anmeldelse av hendelsen. Antirasistisk Senter henviste også til en artikkel i Telemarksavisa (TA), som omtalte saken, men som senere valgte å trekke den tilbake. Det ble også henvist til at politiet hadde opprettet sak.

