Dyr fastklemt etter at fjøs raste sammen på Ringerike

Tre dyr er reddet ut etter at et fjøs på Ringerike raste sammen. Ett til to dyr skal fortsatt være fanget under bygningsmassene.

Politiet fikk melding om hendelsen i Ådalsveien klokken 10.54 torsdag. Brannvesenet jobber med å fjerne snø for å lokalisere dyrene. Det aktuelle bygget er et fôrhus på 150 kvadratmeter.

– Vi kjenner ikke til årsaken til kollapsen. Vi venter på veterinær og vurderer videre tiltak, sa operasjonsleder Tom Richard Jansen for politiet i Nordre Buskerud til NTB.

(©NTB)

