Flagg tilgriset med olje provoserer: - Fullt lovlig

Flaggkjenner Jan Oskar Engene avfeier fylkesmannen: - Dette er fullt lovlig.

Det norske flagget, tilgriset med olje, henger i flaggstangen utenfor Kunstforening i Tromsø, slik Nordlys har omtalt.

– Jeg forstår at når man bruker nasjonalflagg i kunsten, så er det et ømtålig tema, sier intendant Leif Magne Tangen ved Tromsø Kunstforening til Nordlys.

– Dette er neppe i tråd med flaggloven. Alt bør ikke være lov i kunstens navn, sier fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker, til avisen.

- Fullt lovlig

Nettavisen har spurt flaggkjenner og leder for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB), Jan Oskar Engene om en kommentar til dette.

- Flagget er et veldig kraftig symbol, som også kan brukes som et protestuttrykk, sier Engene til Nettavisen.

- Å skjemme et flagg med oljesøl er tillatt innenfor ytringsfrihetens tegn, det er ikke straffbart i Norge, legger han til.

- Så det er ingen tvil, dette er full lovlig?

- Ja, ingen lovregel kan hindre en slik bruk av flagget. Ytringsfriheten står veldig sterkt i Norge, og vi ser en økende grad av liberalisering når det kommer til bruksområder for flagget.

LES OGSÅ: Mystisk krasjlanding har fascinert en hel verden i over 70 år: – Kom ikke fra denne planeten(+)

- Ikke sikkert at de får så mye sympati for saken

- Forstår du at det provoserer mange?

- Ja, og det er jo hele hensikten, vil jeg tro. Men det kan hende de forregner seg litt, fordi de aller fleste av oss er opptatt av å behandle flagget med respekt, så det er ikke sikkert de vinner så mye sympati, sier statstviteren.

Førsteamanuensis Jan Oskar Engene regner seg som flagg-liberal. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Tyskland innførte i mai opptil tre års fengsel for å brenne andre lands flagg. Hva er situasjonen i Norge?

- Før var det forbudt å krenke andre lands flagg, men det ble fjernet under siste redigering av straffeloven, sier Engene.

- Er folk i Norge blitt dømt for flaggskjending?

- Ja, men da må vi helt tilbake til mellomkrigstiden, da hakekorset ble offisielt flagg i Norge.

Les også: Dette flagget provoserer: - Det kan umulig være lov (plussartikkel)

- Hva er de viktigste flaggreglene?

- Nei, uff á meg, ikke skrem folk med det, da!

Engene kaller seg «flaggliberal» - og ønsker at så mange som mulig skal bruke flagget.

Men det er altså strenge regler, som for når flagget skal heises og fires.

Det er slik de fleste av oss vil se flagget, i rødt, hvitt og blått, vaiende i vinden. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Naboer med stoppeklokke ...

- Hva med de som har naboer som sitter med stoppeklokke for å se om du er litt for sen med å ta ned fllagget?

- Jeg kjenner til det, ja! Noen vil at flaggreglene skal praktiseres så strikt og strengt, at folk blir skremt og heller lar det ligge. Jeg tilhører de flaggliberale som mener det ikke gjør noe å heise flagget litt for tidlig. Det gjør ikke noe å være litt fleksible, mener han.

- Hvorfor har vi flagget så kjært?

- Det er mest en gammel tradisjon fra en tid da nasjonalsymbolet var knyttet til langt mer høytidelighet enn nå. I dag brukes flagget stadig mer til private markeringer, som konfirmasjoner og bursdager.

Les også: Solberg: Religionskritikk er en del av ytringsfriheten

Flaggloven viser flaggreglene i detalj, og her er en kort oppsummering:

Fakta Flaggreglene ↓ Flagget skal i perioden fra mars til oktober heises klokken 08, og fra november til februar klokken 09. Flagget fires ved solnedgang og senest klokken 21. For Nordland, Troms og Finnmark, på Svaldbard og Jan Mayen gjelder følgende tider: Flagget heises i perioden november til februar fra klokken 10 og fires klokken 15. For flagging på private flaggstenger er det vanlig å følge de offisielle flaggreglene. Vimpler kan henge oppe døgnet rundt, året rundt. Det norske flagget skal alltid behandles med «aktelse og ærbødighet». Det skal aldri berøre jorden eller slepe vannet. Det skal heller ikke tjene som underlag eller bakgrunn for noe annet. Flagget skal henge fritt. Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalsymbol. Når det kasseres skal flagget enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles. Ved dødsfall og begravelse flagges det på halv stang. Flagget heises først til topps og fires så ned 1/3 del av stangens høyde. Når begravelsen har funnet sted heises flagget til topps. Flagget skal oppbevares slik at det ikke blir krøllete eller tar skade, og det må være tørt før det brettes sammen slik at det unngås risiko for jordslag.

- Utvannet over tid

Engene mener de fleste av oss er opptatt av å behandle flagget med respekt.

- I offentlighetens øyne og blant det brede publikum, synes nok de fleste at det skal behandles med respekt. Men over tid har disse veldig strenge reglene litt utvannet, sier statsviteren.

Engene påpeker også at det de offentlige flaggdagene viser dette:

- «Alle» flagger 17. mai, noen glemmer 8. mai - og andre igjen vil ikke flagge 1. mai.

- Hvor sterkt vil du si flagget står?

- Det står sterkt! Folk som kommer hit fra utlandet synes jo vi er på grensen til flagg-gale, med konkurranse fra danskene, ler han.

Les også: Siv Jensen raser mot regjeringen: - Uakseptabelt

- Kan tolkes som overdreven patriotisme

- Flaggbruken kan tolkes som overdreven patriotisme - som nærmer seg nasjonalisme - for de som kommer fra land hvor kun staten eller det offentlige flagger.

Bruksområdene endres også, ifølge statsviteren:

- Flagget brukes på nye måter, ved at det males i ansiktet ved sportsarrangement, noe man aldri så før.

- Synes du det er greit?

- Ja!

- Og før kunne flagget brukes til å drapere talerstolen, noe vi sjelden ser nå.

- Flaggbrenning er ikke forbudt

- Hva med flaggbrenning?

- Det er svært sjelden i Norge, og rent juridisk er det ikke forbudt. Det er også en metode til å kvitte seg med når flaggets levetid er over, men det skal da «brennes med respekt».

- Og hva vil det si?

- At det skal skje stille og rolig, ikke demonstrativt, forklarer han.