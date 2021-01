Flash var verdens mest populære - nå ber Adobe alle fjerne programmet

En av tidenes mest populære produkter er historie.

Adobes programvare Flash var i mange år en selvfølge på alle datamaskiner. Det var selve motoren som gjorde at nettsider var noe mer enn statiske bilder og tekst.

Flash åpnet for animasjoner, programmer, videotjenester som YouTube, et rikt utvalg av spill - for ikke å glemme stort sett alt som var av reklame på nettsider.

Fordi Flash var en selvfølge enten du brukte Windows eller Mac, og i alle typer nettlesere, var programmet sannynligvis verdens mest brukte.

Programvaren var elsket og hatet, og nå er den offisielt også plassert på historiens skraphaug.

Allerede i juli 2017 besluttet Adobe å legge ned teknologien, og fra nyttår har de avsluttet alt arbeidet med tjenesten. Fra 12. januar vil Adobe aktivt blokkere innhold.

Samtidig som Adobe avslutter sitt arbeid, vil tjenesten også slutte å fungere i nettlesere.



Stupte i popularitet

- I 20 år har Flash formet hvordan du spiller spill, ser videoer og kjører programmer på nettet. Men over de siste årene har Flash blitt stadig mindre vanlig, skrev Google allerede i 2017.

De kunne fortelle at andelen nettbrukere som daglig brukte Flash hadde gått ned fra 80 til 17 prosent på tre år.

Nedgangen skjedde samtidig som YouTube fjernet Flash som sin standardteknologi i 2015.

Mye av årsaken til at Flash ble utkonkurrert var at Apple bestemte at iPhone ikke skulle støtte Flash, på et tidspunkt hvor det var en defacto standard. Det gjorde at mange måtte finne alternativer.

I tillegg var programvaren svært plaget med sikkerhetshull.

Ber alle brukere om å fjerne programvaren

Og nettopp sikkerhetshull er nå årsaken til at Adobe aktivt ber brukere om å fjerne programvaren.

- Adobe vil ikke utgi nye oppdateringer og tette sikkerhetshull. Derfor vil Adobe fortsette å gi brukere meldinger med beskjed om å fjerne Flash Player og vil sterkt anbefale alle brukere om å umiddelbart fjerne Flash Player, skriver Adobe på sine nettsider.

- Flash Player kan bli liggende på PC-en din med mindre du avinstallerer den. Å fjerne Flash Player vil hjelpe deg med å holde systemet ditt sikkert, sier Adobe.

Kan bety slutten for mange nettsider

Det at Flash nå fases helt ut, skaper store problemer for mange nettsider som har basert sin virksomhet for nettopp Flash. Spesielt gjelder det nettspill-tjenester, som over år har bygget opp enorme databaser med Flash-spill.

Den tidligere giganten Kongregate ser ut til å bedrive en styrt avvikling av det som har vært hoveddelen av deres tjeneste, mens Newgrounds håper å holde liv i sitt over 20 år store arkiv med en egen spesialbygget Flash-programvare for egen nettside.

Slik fjerner du programvaren

Har du Flash installert vil du sannsynligvis allerede ha fått forespørsel om å fjerne den.

Hvis ikke, har Adobe laget en egen programvare som renser programvaren fra systemet ditt. Den finnes både for Mac og Windows.

Du kan også søke opp funksjonen «Apper og funksjoner» i Windows for å se om Flash er installert på maskinen din.

