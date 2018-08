Flere bilbranner i Sverige

Også natt til søndag har det vært bilbranner i Sverige. Åtte biler ble antent i Göteborg og andre byer i Vest-Sverige.

Blant annet ble to biler stukket i brann i Askim i Göteborg. Politiet sier til Expressen at vitner så tre personer løpe bort fra åstedet.

Mandag i forrige uke ble rundt 100 biler stukket i brann med bensinbomber eller på annet vis, først og fremst vestlige deler av Sverige. Øyenvitner sier at maskerte og svartkledde ungdommer gikk målrettet til verks for å tenne på bilene.

Svensk 19-åring pågrepet av tyrkisk politi

Natt til onsdag ble to biler ble påtent i Västre Frölunda i Göteborg i løpet av en halvtime, i det samme området der flere biler ble påtent natt til tirsdag. Også i Mölndal utenfor Göteborg brant en bil, og noen minutter senere kom det nok en melding om en bilbrann i Norrby i Borås.

Det er uklart om de siste brannene kan knyttes direkte til de nærmere 100 bilene som ble påtent og vandalisert natt til tirsdag, men ifølge operasjonsleder Johan Ljung i Väst politidistrikt er det mye som tyder på det.

Politiet pågrep tirsdag to ungdommer på 16 og 21 år fra Frölunda, mistenkt for å ha tent på flere biler. Flere andre ble også innbrakt, og under avhør av dem framkom det opplysning som førte til at en svensk 19-åring ble pågrepet av tyrkisk grensepoliti tirsdag. Ifølge Göteborgs-Posten kom 19-åringen da fra Sverige, og han vil bli returnert til svensk politi onsdag.

73 prosent opp

I løpet av de siste ti årene har antallet bilbranner i Sverige økt med 73 prosent, viser statistikk fra landets myndigheter. I fjor brant over 1.400 biler.

Det er bladet Hem & Hyra som har gjennomgått statistikken fra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I 1998 ble det registrert 380 bilbranner, et tall som hadde økt til 843 i 2009. I 2017 var det til sammenligning 1.457 bilbranner i Sverige.

Örebro, Västerås, Helsingborg og Malmö er byene som topper listen over flest branner om man måler per innbygger.

Hem & Hyras gjennomgåelse av statistikken skjer etter at nærmere 100 biler ble påtent og vandalisert i Sverige mandag kveld og natt til tirsdag.

Hett tema

Sverige går til valg 9. september, og bilbranner er ikke uventet blitt et hett tema i valgkampen.

– Bilbrannene rammer vanlige mennesker, konstaterer Aron Emilsson, som sitter i Riksdagen for Sverigedemokraterna, overfor NTB under et besøk på Arendalsuka onsdag.

Han mener både dagens og tidligere svenske regjeringer ikke har sett sammenhengen mellom det å gi oppholdstillatelse til personer man ikke godt nok har sjekket identiteten og det kriminelle rullebladet til, og dagens utvikling og bilbranner.

– Det har en sammenheng med den eksplosjonen vi ser i organisert kriminalitet, mener han.

(©NTB)

