Flere deltakere fra bunkerfesten har fått hjerneskader

Pasienter fra bunkerfesten i Oslo ligger fortsatt på sykehus, og noen behandles for hjerneskade etter kullosforgiftning.

Saken oppdateres.

Det vil ta tid å avklare om pasienter har fått varig skade.

«Skadene kan bedre seg over tid med god behandling og rehabilitering - men flere får en betydelig nedsatt livskvalitet», informerer sykehuset om.

– Vi har pasienter som fortsatt er innlagt for behandling og som har komplikasjoner i form av hjerneskader, sier Dag Jacobsen, avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, til NRK.

Sykehuset vil ikke opplyse hvor mange som fortsatt er innlagt, men bekrefter at det dreier seg om flere pasienter. De mottar både vanlig og intensiv behandling.

Sykehuset takker også festdeltakerne for god kamerathjelp, ved å transportere de påvirkede og bevisstløse ut av grotten - samt solid innsats fra innsatspersonell på stedet og helsepersonell i sykehus - for at alle pasientene har overlevd.

Ifølge politiet kan inntil 200 personer ha deltatt på festen på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag. 27 personer ble brakt til sykehus etter å ha blitt kullosforgiftet.

Torsdag fikk pressen slippe inn i bunkeren der mange mennesker ble skadd under en fest i helgen. Eieren av bunkeren mener det kunne ha gått mye verre.

– Vi var minutter fra en nasjonal katastrofe, sier administrerende direktør for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, Vidar Haukeland, til NTB.