Flere detaljer fra trusselbrevet i Hagen-saken

Drapssiktede Tom Hagen fikk en detaljert beskrivelse i det mye omtalte trusselbrevet om hvordan kona skulle slippes fri hvis han betalte løsepengene.

«Vi har din kona Anne-Elisabeth. Om du vill see henne igjen. Du vill lese og følg instrukstioner perfekt»

Slik starter trusselbrevet Tom Hagen har forklart at han fant hjemme dagen Anne Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018.

Skulle gi livstegn

Ifølge VG sto det i trusselbrevet at Hagen hadde en til to uker på å bekrefte at han ville betale løsepengene, eller så ville den angivelige motparten laste opp en video med konas siste minutter på nettet.

«Noen vill sikker finne og vise till deg», skal det ifølge avisen stå på dårlig norsk i brevet, ifølge VG.

De har fått tilgang på hele brevet, som er detaljert og skrevet på dårlig norsk.

Trusselbrevet inneholder også opplysninger om hvordan kona vil bli frigitt hvis løsepengene betales, samt ferdige koder Hagen skulle bruke når han kontaktet dem. Til tross for at Hagen bes ikke kontakte politiet i brevet, heter det at det er bare rettferdig at han kan det etter at Anne Elisabeth er sluppet løs.

Verken politiadvokat Haris Hrenovica eller Tom Hagens advokat Svein Holden ønsker å kommentere opplysningene.

Vil ikke la seg avhøre

I slutten av april ble Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre og er løslatt fra varetekt. Brevet mener de er del av en villedning av politiet.

Onsdag måtte et avhør med Hagen avbrytes på grunn av hans helsetilstand, og torsdag ble det klart at Hagen ikke vil møte til flere avhør med politiet, etter sin forsvarer Svein Holdens anbefaling.

– For min egen del kan jeg ikke se hvordan ytterligere avhør av Tom Hagen er egnet til å bringe saken videre. Etterforskningen synes nå ikke å være rettet mot å bringe klarhet i hva som har skjedd med Anne Elisabeth Hagen, men har kjørt seg fast i et blindspor der politiet kun er ute etter å ta Tom Hagen, skriver Holden i en epost til VG torsdag.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Som siktet i saken kan Hagen nekte avhør. Ifølge Dagbladet er det eneste politiet kan gjøre da å kalle ham inn til avhør i retten. Hagen må da møte opp, men trenger ikke forklare seg.

- Det hender at politiet ber om rettslig avhør av vitner. Et vitne har ikke plikt til å forklare seg for politiet, men har det overfor retten. For å sikre seg vitnets forklaring, kan derfor politiet be om rettslig avhør av vitne. En som er siktet har derimot ikke plikt til å forklare seg - verken for politiet eller retten. Derfor er det sjelden politiet ber om rettslig avhør av en siktet, dersom siktede ikke ønsker å forklare seg, sier Ina Strømstad, dommer i Oslo tingrett og medlem i dommernes mediegruppe, til Dagbladet.

- Et voldsomt press

Hagen satt 11 dager i varetekt før han ble løslatt av Eidsivating lagmannsrett. Avhøret onsdag var det første siden han slapp ut av varetekt, men dette måtte altså avbrytes.

- Han har i over 19 måneder blitt utsatt for et voldsomt press. I løpet av den siste tiden har han blitt arrestert av politiets beredskapstropp, urettmessig satt i varetektsfengsel og nektet adgang til egen bolig etter han ble løslatt. Dette er krevende opplevelser for en 70 år gammel mann, skriver Holden til VG.

Kan inneholde viktige bevis

Da politiet i slutten av april pågrep Tom Hagen og siktet ham for drap, startet de samtidig en grundig ransaking av ekteparets bolig i Lørenskog.

14. mai fikk politiet medhold i Nedre Romerike tingrett i at arbeidet med å ransake og sikre spor og bevis i Sloraveien kunne fortsette, men Tom Hagen anket avgjørelsen.

Onsdag kom Eidsivating lagmannsrett fram til at anken forkastes.

Politiet antyder at de trenger fire uker til arbeidet, med forbehold om at nye funn og opplysninger i saken kan medføre behov for ytterligere undersøkelser.

