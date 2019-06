Flere dropper utenlandsferie - men «supersommeren» i Norge uteblir

Færre nordmenn legger ferien til utlandet i år enn i fjor. - Satser på en reprise av fjorårets supersommer, sier Virke.

De dagsferske tallene til Virkes reiselivsundersøkelse viser at det er en liten nedgang i antall nordmenn som planlegger å legge ferien til utlandet i sommer.

Av de 75 prosentene som planlegger sommerferie i år, er det drøyt halvparten (53 prosent) som skal til utlandet, viser Virkes tall. Dette er en nedgang på fem prosentpoeng fra i fjor sommer.

- Det ser ut til at folk satser på en reprise av fjorårets supersommer, sier leder av Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, i en uttalelse.

Bergmål sier flere utsetter turen til varmere strøk til høsten. 57 prosent oppgir at de skal til utlandet i høstferien, noe som er en oppgang på tre prosentpoeng fra i fjor.

Av de som skal til utlandet i sommer, ser vi at Danmark er klar favoritt i år, etterfulgt av Spania og Sverige, mens Hellas og Italia deler fjerdeplassen. Blant charterfavorittene ser vi at Tyrkia øker, etter noen år med mindre tilstrømming fra norske ferieturister, skriver Virke i en pressemelding.

Videre sier Bergmål at charter-operatørene opplever en økning av bestilte reiser tettere opp mot avreisedato enn tidligere.

- Uteblir badetemperaturene her hjemme, så ser vi fra historikken at flere kaster seg på en tur til varmere strøk selv om dette ikke var planen, sier Bergmål.

- Litt smak av sommer, men ingen reprise

Meteorolog Kristian Gislefoss har dårlige nyheter til dem som forventer en reprise av fjorårets supersommer.

- Når det gjelder temperaturene i juni, har det ikke vært så langt unna det som har vært tidligere. Men man husker fjorårets sommer, og vi er langt unna der. Samtidig har det vært mye nedbør i store deler av landet. Mange har fått mer nedbør enn normalt. Konklusjonen er at juni har vært en måned med mye lavtrykksaktivitet, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Kristian Gislefoss, til Nettavisen.

- Videre fremover blir det litt smak av sommer for noen deler av landet. På Østlandet og Sørlandet blir det noen dager med mye sol de neste dagene med temperaturer på mellom 20 og 25 grader. Fra mandag vil temperaturen synke veldig. Da er vi nok nede på 15 grader. Starten på juli ser ikke veldig lovende ut, sier Gislefoss.

- På Vestlandet vil det være større sannsynlighet for mye bygevær med temperaturer på mellom 15 og 18 grader de neste ti dagene. Enkelte dager blir fine, men overskriften er ustabilt, sier Gislefoss.

- I Nord-Norge blir det mye skyer og regnvær framover. Kort fortalt er det ikke noe «wow» i Nord-Norge de neste ti dagene. Heller det motsatte. Temperaturene vil ligge under ti grader, og enkelte dager nede i fem grader.

- Blir ikke veldig varmt i juli

Gislefoss sier at temperaturene i de store byene vil ligge forholdsvis lavt i juli måned.

- For Oslo sin del har vi beregninger for temperaturer i juli. Det er ikke noe som tyder på at det skal bli 30 grader, men ligger ikke så langt unna 20 grader på begge sider. Det er ingenting som tyder på at det skal bli veldig, veldig varmt. For Bergen er det cirka 15 grader, 15 for Trondheim og 12-13 grader for Tromsø, sier han.

Astrid Bergmål, Leder Virke reise utland. Foto: Virke

- Påvirkes ikke av «flyskam»

Debatten rundt «flyskam», som har rast her hjemme i Norge i vinter og på forsommeren, ser ikke ut til å ha påvirket nordmenns ferievalg, ifølge Virke.

I undersøkelsen oppgir 32 prosent at miljøhensyn i svært eller i ganske stor grad er styrende for deres valg av destinasjon og produkt. Tallet har ligget stabilt det siste året. Til sammenligning svarte 33 prosent det samme på tilsvarende spørsmål i desember 2018.

- De siste måneders debatt om flyskam ser dermed ikke ut til å ha påvirket folks ferieplaner for 2019, sier Bergmål.

- Mindre feriebudsjett

Undersøkelsen viser også at nordmenn vil bruke mindre penger på ferie enn de gjorde i løpet av fjoråret.

Feriebudsjettet ligger i snitt på 36.450 kroner for året, mens i fjor lå feriebudsjettet på 40.650 kroner.

- I fjor så vi at både reiselyst og budsjett lå høyt, og da er det ikke unaturlig å se justeringer i år, sier Bergmål.