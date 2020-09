Flere enn Sian og Hege Storhaug beveger seg i sitt ekkokammer

Sian (Stopp islamiseringen av Norge), rights.no, resett.no og document.no snakker bare til seg og sine. Men det fins jammen flere ekkokamre.

Noen av dem befinner seg langt ute på venstresida, men i dag befatter jeg meg i første omgang med mainstream-ekkokamrene. Mye mindre alvorlig, men likevel interessant å observere.

TV 2 først. Bortsett fra fotballkamper og krimserier, ser jeg nesten aldri på hovedkanalen. Men jeg bruker mye tid på TV 2 Nyhetskanalen. Og i TV 2 er alle på fornavn. «Hva kan vi si om været i neste uke, Ane?» Værmelderne kjenner jeg jo fornavnene på, men når teaserne setter over til «God morgen, Norge» faller jeg fort av. Helt umulig blir det å følge med når man liksom er på fornavn med deltakerne eller programlederne i «Farmen», «Jakten på kjærligheten» eller «Skal vi danse» - program jeg aldri ser.

I TV 2 behandles alle som om de var i familie – seerne, reality-deltakerne, programlederne. Men sånn er det altså ikke. Kanalen befinner seg i sitt eget ekkokammer.

Like påtakelig er dette i NRKs P2 – landets uten sammenligning mest opplysende/opplyste radiokanal. Jeg bruker mange timer på P2 hver dag/natt. Dermed hører jeg daglig på det smått skravlete portrett-programmet «Drivkraft». (Noen må snart fortelle programleder Vegard Larsen at han må slutte å begynne tre av fire spørsmål med «er det» - for så å stille spørsmålet helt annerledes.)

Det er en fornøyelse å høre det ikke mindre skravlete, men likevel mye mer poengterte «Sånn er du», der Harald Eia og Nils Brenna tar personlighetstest på aktuelle figurer i offentligheten. Jeg har aldri skjønt hvordan denne testen utføres, men det er morsomt å høre på. Og nå er jeg ved ekkokammer-poenget:

Så godt som alle som er med i «Drivkraft» er først med i «Sånn er du». Eller omvendt. Siden begge programmene er utprega «skravlete», blir de ofte mistenkelig like. Kristoffer Schau, for eksempel, sa nøyaktig det samme i begge program. Og det blir litt slitsomt i lengden, å høre Harald Eia intervjue og personlighetsteste sine beste venner. Ekkokammeret blir smått beklemmende.

Til noe mer alvorlig: Var det riktig av Fredrik Solvang å invitere Sian-leder Lars Thorsen i studio? Kanskje ikke – vel har vi ytringsfrihet, men alle har ikke rett på en plattform i landets største TV-kanal. Men Solvang gikk i det minste utafor de indre sirklene som vanligvis inviteres til «Debatten».

Dette handler dypest sett om diskusjonen rundt såkalt «no platforming». Hvem skal man tåle å diskutere med? Burde vår fremste menneskerettighetsjurist Anine Kierfulf kanskje nekta å stille opp i «Debatten», fordi Fredrik Solvang tidligere i programmet hadde gitt Sian en talerstol?

Burde den islamofobe og statsstøttede rights.no-sjefen Hege Storhaug kunne inviteres til debatt i NRK? Burde en av antirasistene som kasta stein på politiet vært invitert til «Debatten»? Eller burde vedkommende anses som «voldelig», og dermed vært utestengt? Hvem skal bestemme hvem som er innafor?

Jeg er usikker, fordi jeg syns Lars Thorsen i «Debatten» framstår som komplett idiot. Dermed kan jeg tenke at det kanskje er bra at han får vise seg fram som den latterlige figuren han er. Men da befinner jeg meg kanskje i mitt eget og mine meningsfellers ekkokammer?