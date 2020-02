Flere farevarsler: Her ventes 50 centimeter nysnø

Noen kan få hauger med snø. Andre kan vente seg vind opp i full storm.

Meteorologisk institutt er fredag ute med nye farevarsler.

For Vestlandet sør for Stad er det sendt ut gult farevarsel for snø. Fra lørdag morgen til søndag morgen er det ventet mye snø over 500 meter, lokalt 30-50 centimeter.

Det er videre sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen fra sent fredag kveld.

- Det ventes full storm fra sørvest på utsatte steder, med kraftige vindkast på 30-50 meter per sekund, skriver meteorologene på Twitter.

