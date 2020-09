Flere fester var større enn regjeringens råd

Politiet en rekke steder har lørdag kveld og natt til søndag stoppet fester, noen med 50 eller flere deltakere. Regjerings råd er maksimalt 20 personer.

Dette er ikke en lov som du kan straffes for å bryte, men en anbefaling. Helseminister Bent Høie (H) mener likevel at alle bør følge rådene.

– Min oppfordring er at man bør kunne våkne opp søndag og tenke at man ikke har gjort noe i helgen man angrer på, og at man tenker på at det er økt smitte nå, ikke minst blant unge voksne, sa han til NTB fredag.

Ikke mer enn 20 hjemme

På oppfordring om å avklare hva som er et råd og hva som er straffbart, svarte han slik:

– Det er ikke noen vits i å bruke så mye tid på å tenke på hva som er råd og hva som er forskrift. Det er klokt å følge både råd og forskrifter. Vi sier at man ikke bør ha mer enn 20 personer hjemme på fest. Og der er grensen knyttet til at man kan holde 1 meters avstand. Det er få av oss som har hus der vi kan ha 20 venner hjemme samtidig. De fleste kan ha færre. Det er og viktig å huske på, fortsatte han.

Mye i Møre og Romsdal

Noe over midnatt rykket politiet i Molde ut.

– Melding om mye folk og fyll på Campus Molde. Mye folk samlet innendørs på små areal. Patruljen forsøker å løse opp dette. Dette vil også bli fulgt opp administrativt på mandag, melder politiet.

I et studentkompleks i Glomstuvegen avsluttet politiet flere fester, etter klager fra naboer. Tidligere på kvelden rykket de ut til en fest med 20–30 deltakere i Boråsvegen etter støyklager.

I tillegg måtte politiet i distriktet rykke ut til et lagerlokale i Storgata i Ålesund der 15–20 ungdommer var samlet. De fikk pålegg om å dempe musikken.

50–60 på hjemmefest

Innlandet politidistrikt rykket ved 23-tiden lørdag kveld ut til et bolighus på Kapp i Østre Toten kommune.

– Ved vår ankomst var det cirka 50–60 personer på stedet. Festen avsluttet og natteroen opprettet, melder operasjonssentralen.

I Bodø stanset politiet en fest i en privatbolig med mellom 30 og 40 personer i slutten av tenårene.

– De forstyrret natteroen. Festeier fikk pålegg om å holde det stille resten av natten, opplyser Nordland politidistrikt.

Håndgemeng

I Sørreisa ble mannskaper fra Troms politidistrikt tilkalt til et arrangement «hvor det var dårlig stemning og håndgemeng mellom noen festdeltakere».

– Var formentlig cirka 50 personer samlet. Ved politiets ankomst var det blitt rolig, og festen ble avsluttet, skriver operasjonssentralen.

Også i Tromsø avsluttet politiet et par fester etter klager fra naboer.

– I et av tilfellene var det samlet cirka 30 personer, og politiet tømte huset for festdeltakere, meldes det.

Agder og Sørvest

I Agder fikk politiet i løpet av natten 15 meldinger om forstyrrelse av nattero og støy fra private fester.

– Dette er som normalt natt til søndag. Noen er påtalt. Andre har vi ikke hatt kapasitet til å rykke ut på eller prioritert da andre gjøremål har vært viktigere, opplyser operasjonssentralen.

Sørvest politidistrikt melder om litt over 20 «feststøy-meldinger», hvorav de fleste er løst ved bruk av muntlige pålegg.

