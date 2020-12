Flere fjelloverganger åpnet etter uværet

Det blir kolonnekjøring for alle kjøretøy på riksvei 7 over Hardangervidda på starten av lille julaften. Flere andre fjelloverganger har åpnet igjen.

Dårlig vær, særlig på fjellovergangene i sør, sørget for vanskelige kjøreforhold tirsdag og natt til onsdag. Flere fjelloverganger var stengt eller hadde kolonnekjøring.

Onsdag morgen har været begynt å letne noe, men det er fremdeles kolonnekjøring over Hardangervidda inntil videre.

Natt til onsdag var riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 50 Hol – Aurland stengt på grunn av uvær. Onsdag morgen var begge strekningene igjen åpne for trafikk.

Vogntog med fiskeavfall berges

Fylkesvei 51 Valdresflya skulle ha åpnet etter nattestengning onsdag morgen, men vil på grunn av uvær fortsatt være stengt.

På E6 ved Dovrefjell mellom Hjerkinn og Grønnbakken melder Vegtrafikksentralen øst onsdag morgen at ett felt vil være stengt på grunn av berging av et vogntog. Vogntoget er lastet med fiske- og hønseavfall, og opprydning vil ta flere timer.

Glatt i Innlandet

Snøfokk og kraftig vind har gjort at særlig fjellovergangene sør i landet er utsatt. Det er også svært glatt i Innlandet, med det er ventet at været vil bli noe bedre utover dagen.

Trafikkbildet tirsdag kveld tydet ikke på at juletrafikken har begynt for alvor, noe som kan ha sammenheng med det dårlige været og at flere ventet til onsdag med å komme seg av gårde.

Onsdag morgen er det imidlertid fortsatt rolig ved fjellovergangene.

