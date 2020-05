Flere flyselskaper innfører nytt påbud for passasjerer

Starter med nye strenge smittevernpåbud for flypassasjerer allerede mandag.

Flere store amerikanske flyselskaper innfører påbud om at passasjerer skal bruke ansiktsmasker om bord på flygninger. Hensikten er å begrense smittespredningen av koronaviruset om bord i flyene.

Andre flyselskaper rundt om i verden har også innført tilsvarende påbud om å bære ansiktsmaske på fly, melder BBC.

Om lag 90 prosent av internasjonale flygninger er kansellert som følge av koronapandemien. Men flyselskaper har et lite håp om at flytrafikken gradvis vil gjenopptas denne måneden.

Innføres fra og med mandag

Det amerikanske flyselskapet Delta innfører nye tiltak allerede mandag. Delta krever at passasjerer bruker ansiktsmaske eller en annen form for ansiktsbeskyttelse i innsjekkingsområdet, VIP-loungen, ombordstigningsområdet og under hele flyturen.

- Vedrørende ansiktsmasker generelt, er rådene fra norske myndigheter mer nyansert enn vi har sett andre steder i verden. Er du syk og/eller har symptomer, så skal du ikke fly. Det er det viktigste, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til Nettavisen.

SAS: - Ingen planer om forbud

SAS har foreløpig ingen konkrete planer om å innføre påbud om ansiktsmaske eller munnbind for passasjerer om bord i flyene.

- Vi har allerede innført en rekke tiltak som skal bidra til smittevern, men det er klart at sånn som situasjonen er i Norge nå, er grunnlaget for kommersiell luftfart nærmest ikke-eksisterende. Derfor er det veldig god plass om bord i de fleste av flyene våre, og personalet fordeler passasjerene rundt i kabinen sånn at det er god avstand der det er mulig, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff, til Nettavisen.

- Det er klart at trafikken vil øke igjen, og vi samarbeider med myndighetene om hvordan vi best kan håndtere denne situasjonen, sier Eckhoff.

Flypassasjerer iført ansiktsmaske avbildet idet de går av et Lufthansa-fly i Frankfurt i april måned. Flere flyselskaper innfører nå midlertidig påbud om ansiktsmaske. Foto: Boris Roessler (AP)

Tilbyr masker gratis

American Airlines og United Airlines sier at også de vil innføre påbud og ansiktsmaske for både passasjerer og besetningen.

Flyselskapene sier dette er midlertidige tiltak som tas i bruk nå som flytrafikken forsiktig gjenåpnes.

- Vi er opptatt av å ivareta trivselen for våre passasjerer og gi dem en trygghet når de reiser med oss, sier talsperson i American Airlines, Kurt Stache, i en uttalelse.

- Ansiktsmasker vil være obligatorisk for alle passasjerer, og vi vil tilby masker til passasjerene gratis, sier talsperson for United Airlines, Maddie King, i en uttalelse.

- Få smittetilfeller spores tilbake til flyreiser

SAS påpeker at flyreiser er særdeles lite risikoutsatt når det gjelder smittespredning.

- Av rapporterte smittetilfeller er det få tilfeller som kan spores tilbake til flyreiser. Ifølge den internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA) er det nesten ingen tilfeller på verdensbasis. Luften om bord i fly skiftes hyppig ut. Det går gjennom HEPA-filtre som renser luften, så luftkvaliteten er av operasjonssal-kvalitet, sier han.

- Men samtidig er det viktig at passasjerer og personalet skal føle seg trygge om bord. Vi har også innført flere av tiltakene som er i denne veiledningen fra myndighetene.

Eckhoff viser til regjeringens veileder for luftfarten.

Ett av de foreslåtte tiltakene fra myndighetene, er at de midterste setene i tre-seters-radene står tomme, slik at det blir større avstand mellom hver enkelt passasjer.

- Vi trenger mer tid til å innføre dette, sier Eckhoff.

- Må gjøre det enkelt for passasjerene

- Det viktige er at vi ikke havner i en situasjon hvor det innføres en rekke tiltak på både nasjonalt nivå og flyselskap-nivå som er vanskelig å reversere senere. Vi må gjøre det enkelt for passasjerene å forholde seg til smitteverntiltakene. Hvis de ulike flyselskapene og nasjonene opererer med ulike smitteverntiltak, kan det skape forvirring blant passasjerene. Luftfartsindustrien og IATA jobber for at det skal bli et felles regelverk over landegrensene.

IATA: - Ansiktsmaske er et mulig tiltak

IATA er blant en rekke organer som arbeider på spreng med å utvikle globale retningslinjer for den internasjonale, kommersielle luftfarten.

- Bruken av ansiktsbeskyttelse om bord på flygninger er blant tiltakene som er foreslått i et veikart for når flytrafikken gjenåpnes, og er noe som drøftes med luftfartsindustrien og myndigheter, opplyser en IATA-talsperson.