Flere forsinkelser og innstillinger mellom Lillestrøm og Oslo Lufthavn

En signalfeil skaper trøbbel mandag ettermiddag.

Klokken 17.01 meldte Bane Nor om at folk som skal til og fra flyplassen må smøre seg med tålmodighet.

- Gardermobanen: Det er forsinkelser og innstillinger på grunn av signalfeil mellom Lillestrøm og Oslo Lufthavn. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta.

Les også Slik gagner togstreiken deg

På Bane Nors hjemmeside blir det opplyst om hvilke toglinjer som er berørt:

Like etter klokken 17.33 skriver Bane Nor at feilen er rettet opp, men at man fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger: