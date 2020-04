Flere gress - og skogbranner over hele landet

Det har vært en travel søndag for landets politi- og brannmenn.

Godt vær og enda bedre temperaturer over store deler av landet har ført til utfordringer for politi og brannvesen.

En rekke steder i landet har det blitt meldt om skogbranner.

- En person ivaretatt av ambulanse

Søndag ettermiddag oppsto det brann i gresset i forbindelse med trefelling i Sør-Øst politidistrikt.

- Politi og brannvesen har kontroll på stedet. Det er et stort område som har brent da det er svært tørt. Brannårsaken er bråtebrenning som kom ut av kontroll. En person ivaretas av ambulanse, skriver politiet på Twitter.

Omtrent samtidig meldte samme politidistrikt om brann i garasje og i terrenget. En person ble tatt hånd om av ambulanse.

I Sandefjord ble det i tillegg meldt om brann i høyballer, og politiet på stedet bekreftet like etter at det hadde brent i tørr halm på en gård. Det var ingen spredning i brannen, og den ble raskt slukket.

I Moss rykket brannvesen og politi ut til en gressbrann - som viste seg å være forårsaket av en mann som mistet kontrollen på søppelbrenningen sin. Han ble siden anmeldt av politiet.

Stor brann i Oslo

I Oslo ble det tidlig søndag også meldt om en skogbrann ved Grønmo Golfklubb, sørøst i Oslo.

- Vi er fremme på stedet. Primært er det lyng og kratt som brenner. Vi har ikke alle ressursene på plass enda, sa Glenn Gulbrandsen, vaktkommandør i brannvesenet til Nettavisen.

Brannvesenet var nødt til å sette inn helikopter, og i tillegg ta i bruk firehjulinger for å komme frem til stedet.

Like etter klokken 16.00 kunne brannvesenet opplyse om at det ikke lenger var noen synlige flammer i området, men at det stadig var røyk og varme i bakken, skriver VG.