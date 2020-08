Flere har en god og varm helg i vente: - Potensiale for opp mot 30 grader

Meteorologene spør seg om dette er den siste helga med godt sommervær i år.

Denne uka har sommeren kommet på retur til Sør- og Østlandet, og det gode været vil fortsette inn i helga, ifølge meteorologen.

- Det ser bra ut for Østlandet og Sørlandet sin del, med mye sol og varmt vær, sier vakthavende meteorolog Magni Svanevik til Nettavisen.

Opp mot 30 grader

Dessverre vil sommerværet begrense seg til den sørlige delen av landet, og i nord vil det ifølge meteorologen bli mye vind og regn i helga.

- Det er et skille i Midt-Norge, der er det en del skyer og perioder med litt vind, men ikke så ille som lenger nord, sier Svanevik.

Etter en periode med mer regn, kan solhungrige sør- og østlendinger glede seg over varme temperaturer i helgen.

- På Sør- og Østlandet er det potensiale for opp mot 30 grader, kanskje spesielt i Telemark og indre deler av Innlandet og Viken. I Oslo ser det også ut til at det kan bli skikkelig varmt, kanskje opp mo 28 grader, sier meteorologen.

Til tross for det varme været, kan det komme lokal tåke om morgenen i lavere liggende strøk. Svanevik opplyser at dette kommer av at det har vært en del regn i det siste, og at avkjølingen som skjer på nattestid dermed kan føre til litt tåke.

Sommer i sør og høst i nord

De som bor lenger nord i landet er ikke like heldige med været denne helga.

- Det er egentlig sommer i sør og høst i nord, sier Svanevik.

Les også: Care: Klimaendringer rammer kvinner hardest

Hun forklarer at det er et lavtrykk som dominerer været i Nord-Norge i helga, og at det samme lavtrykket kommer innover land to ganger.

- Første omgang kommer på fredag, og da blir det regn og en del vind på kysten. Vinden kan komme opp i en liten stiv kuling. Deretter blir det litt opphold, men så kommer samme lavtrykk inn igjen, og treffer land lørdag ettermiddag, sier meteorologen.

Ifølge Svanevik er det Troms og vestlige deler av Finnmark som får den verste vinden i helga.

- Det vil nok absolutt minne mer om høstvær med regn og kraftig vind. Dette er det første så kraftige lavtrykket på denne siden av sommeren i år, sier hun.

I nord vil vinden og regnbygene fortsette på søndag, men det vil ifølge meteorologen være verst på lørdag.

Les mer: FN undersøker arktisk varmerekord

Skyet på Vestlandet

På Vestlandet vil det også være rimelig fint helgevær, ifølge Svanevik.

- Det kan være litt tendenser til tåke på morgenen her også, samt litt skyer. Men det vil også være perioder med sol, og det ser relativt bra ut, sier hun.

Temperaturene i vest vil også være nokså høye, men ikke like varmt som i øst. Meteorologen mener temperaturene her vil ligge mer opp mot 25 grader.