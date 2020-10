Flere i Trumps omgangskrets bekreftet smittet

Stadig flere personer i presidentens omgangskrets får tilbake positive svar på koronatester.

Mens USAs president Donald Trump mottar behanlding med Remdisvir på et militærsykehus, spores nærkontakene. I tillegg til Donald og Melania Trump er syv personer rundt presidenten bekreftet smittet, ifølge amerikanske medier.

En lang rekke medarbeidere i Det hvite hus og andre i administrasjonen gjennomgikk tester fredag, og presidentens kontakter spores. Men det er uklart hvor stort virusutbruddet er rundt presidenten siden det kan ta flere dager før smitten viser seg.

Les mer: Fraktet til sykehus: - Trump hadde problemer med å puste

Ni bekreftet smittet

Natt til lørdag norsk tid kom det flere meldinger om fire andre rundt Trump som også har fått påvist koronasmitte.

De fire hadde deltatt på et arrangement i Det hvite hus' rosehage forrige lørdag, der Trump nominerte dommer Amy Coney Barrett som kandidat til det ledige vervet som høyesterettsdommer etter avdøde Ruth Bader Ginsburg.

Trumps tidligere politiske rådgiver Kellyanne Conway er blant de fire.

– I kveld testet jeg positivt for covid-19. Symptomene mine er svake, med lett hoste, og jeg føler meg i fin form. Jeg har innledet karantene etter råd fra leger, skrev Conway på Twitter.

Få siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio.

Videre bekreftet senatorene Thom Tillis og Mike Lee at de har fått påvist koronasmitte. Begge er medlemmer i Senatets justiskomité. Komiteen skal godkjenne dommerkandidater før det holdes full avstemning i Senatet.

– Heldigvis har jeg ingen symptomer, og jeg føler meg i fin form, sa Tillis i en uttalelse.

Også John Jenkins, som er leder for det private, katolske University of Notre Dame, er den fjerde som har bekreftet at han har testet positivt etter å ha deltatt på arrangementet.

I tillegg er Ronna McDaniel, leder for Republikanernes nasjonalkomité, og Trumps valgkampsjef, Bill Stepien bekreftet smittet, ifølge amerikanske medier.

Washington Post skriver også at tre journalister som jobber ved Det hvite hus skal ha testet positivt.

18 skal også ha fått tilbake negative testsvar, ifølge New York Times. Blant annet gjelder det visepresident Mike Pence og hans kone, Karen pence, utenriksminister Mike Pompeo, samt presidentens datter, Ivanka Trump.

Presidenthelikopteret Marine One med president Donald Trump om bord ankom militærsykehuset Walter Reed National Military Medical Center i Bethesda i Maryland fredag kveld etter at presidenten hadde testet positivt for covid-19. Foto: Jose Luis Magana / AP / Foto: (NTB scanpix)

- Skal komme oss gjennom dette sammen

Det var like før klokken 1 natt til fredag lokal tid at president Donald Trump kunngjorde på Twitter at han og førstedame Melania Trump har testet positivt for koronasmitte.

– I kveld har førstedamen og jeg testet positivt for covid-19. Vi starter umiddelbart på vår karantene og prosessen med å bli friske. Vi skal komme oss gjennom dette sammen, skrev han.

Noen timer i forveien opplyste han at han og kona hadde gått i karantene i påvente av prøvesvar, etter at en av Trumps nærmeste rådgivere, Hope Hicks, testet positivt tidligere torsdag.

Hicks dro sammen med Trump til et valgmøte i Duluth i Minnesota onsdag. Hun var også sammen med presidenten til den første presidentdebatten tirsdag.

Hicks begynte å føle seg dårlig med forkjølelsessymptomer på presidentflyet på vei tilbake fra møtene. Hun ble da isolert for seg selv om bord.

Uklart omfang

Torsdag dro Trump til New Jersey for å delta på et pengeinnsamlingsmøte. Det hvite hus' stabssjef Mark Meadows bekreftet overfor CNN fredag at de da var klar over at Hicks hadde testet positivt.

– Jeg kan si at vi oppdaget det med Hope Hicks akkurat da Marine One lettet, sa han og la til at flere medarbeidere ble tatt av helikopteret, men at Trump ikke avlyste møtet selv om Hicks var smittet.

Blant dem som i siste øyeblikk ikke ble med på turen, var pressetalskvinne Kayleigh McEnany og ansvarlig for sosiale medier, Dan Scavino.

Donald Trump er 74 år gammel, en alder som plasserer ham i risikogruppen for å utvikle komplikasjoner som følge av viruset.

Det er uklart hvor Trump-ekteparet og Hicks har blitt smittet, men Trump har antydet at det kan ha vært noen i det militære eller politivaktene som han kan ha hilst på.

Vurderer å kreve koronatesting i kongressbygningen

Som følge av utbruddet skal ledere i den amerikanske kongressen igjen vurdere om de skal kreve koronatester i kongressbygningen etter at to senatorer er blitt smittet.

Meldingen om at de to senatorene Mike Lee og Thom Tillis er blitt smittet kom kun timer etter at det fredag ble kjent at president Donald Trump hadde fått påvist koronavirus. Alle tre var til stede under en begivenhet i rosehagen i Det hvite hus sist lørdag, da Trump formelt nominerte Amy Coney Barrett til USAs høyesterett. Barrett har dessuten vært i kontakt med en rekke andre senatorer foran godkjenningsprosessen som skal starte 12. oktober.

I dag blir det tilbudt koronatesting for alle i kongressbygningen, men det er ikke et krav. Det vurderer nå ledere fra det demokratiske partiet å forandre på.

– Vi kan ikke tillate at regjeringens avfeiende holdning skal påvirke kongressen, sier senatets minoritetsleder Chuck Schumer i en uttalelse.

Imidlertid har det ikke kommet noen avgjørelse om saken ennå. Kongressbygningen har ikke vært åpen for besøkende siden mars, og mange møter og høringer avholdes delvis som fjernmøter.

Mange av kongressens medlemmer er eldre og i risikogruppen. I tillegg har flere republikanske medlemmer nektet å bruke munnbind.

Les også: Trump koronasmittet: - Bare kjipe folk godter seg over dette