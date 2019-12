Flere innesperret på buss i Asker

Flere personer kommer seg ikke ut av en buss som har kommet utenfor veibanen og sunket delvis ned i snøen.

Politiet fikk først melding om at bussen hadde veltet, og rykket ut til Østre Jansrud i Asker, skrev de på Twitter klokken 18.10 lørdag. Siden kommer melding om at den har sunket ned i snøen og står skrått, etter at den skal ha havnet utenfor veibanen.

Flere personer skal befinne seg inne i bussen, og snø blokkerer dørene slik at de ikke kommer seg ut.

- Ikke meldt om personskade, men flere personer kommer seg ikke ut fordi dørene er blokkert, skriver politiet.