Flere jordbærselgere hadde ikke noe sted å gå på do

Arbeidstilsynet har avdekket flere kritikkverdige forhold blant flere norske jordbærutsalg. Flere selgere mangler tilgang på toalett og rent vann.

- Vi så en mann som tok med seg papir inn i buskene i nærheten. Han ble borte noen minutter, kom tilbake, og fortsatte å selge jordbær, sier Bjørn Tore Hansen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Sør-Norge til NRK.

De har gjennomført flere tilsyn den siste tiden etter å ha blitt tipset om dårlig hygiene og manglende sanitærforhold.

Flere av de kritikkverdige funnene er knyttet til de samme jordbærbøndene i Vestfold som fikk salgsforbud i fjor. Da avdekket et omfattende tilsyn både dårlige sanitærforhold og mangelfulle arbeidskontrakter, samt at jordbærselgerne ble innkvartert under dårlige boforhold.

Arbeidsgiverne har nå gitt arbeiderne tilgang på toalett og rent vann, skriver NRK.

Mattilsynet mener imidlertid forholdene Arbeidstilsynet har avdekket, er blant unntakene. De har gjennomført egne tilsyn hos jordbærprodusenter, og mener det er en klar bedring i forholdene, sammenlignet med tidligere år.

Mattilsynet sier skylling av jordbær kan redusere bakteriemengden, men at noen av funnene som Arbeidstilsynet har gjort, er uakseptable.

- Avføringsbakterier, og bakterier fra tarmen kan påføre andre sykdom, sier avdelingssjef Jan Egil Aronsen i Mattilsynet i Telemark.

(©NTB)