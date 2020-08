Flere kritisk skadet etter grottefest i Oslo: - Kvelden er litt «blurry»

Totalt syv personer ble funnet bevisstløse etter grottefest i Oslo. Alle deltakere som opplever symptomer oppfordres nå til å oppsøke helsehjelp.

OSLO LEGEVAKT (Nettavisen): Flere personer har alvorlige skader etter at de ble kullosforgiftet på fest i en grotte på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag.

– Det vi kan bekrefte nå er at 24 pasienter er kommet til sykehuset etter denne festen, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB like før klokken 7 søndag morgen.

Alle er utenfor livsfare, opplyser Fridtjof Heyerdahl, overlege ved CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten senere søndag morgen.

– Men noen av dem er fortsatt regnet som alvorlig skadet, sier Heyerdahl. I alt var seks personer regnet som alvorlig skadet etter festen, sier han til avisen.

Alle med symptomer bes oppsøke legehjelp. Litt før klokken 08 søndag morgen får Nettavisen opplyst ved legevakten i Oslo at over 10 personer fra festen på St. Hanshaugen har vært der.

- Det var raveparty

Nettavisen møtte to personer i 20-årene utenfor legevakten i Oslo tidlig søndag morgen, de hadde begge vært tilstede på festen kun få timer tidligere.

- Det var raveparty. Jeg møtte noen damer og endte opp der tilfeldig. Det var en stor grotte, men det var bare gøy underveis, sier en av de to som vil være anonyme til Nettavisen.

De forteller at de etter å ha kommet hjem fra nachspiel leste på nettet at de ble oppfordret til å oppsøke legevakten, derfor tok de umiddelbart turen dit.

Oslo universitetssykehus ber søndag morgen alle som opplever symptomer etter festen i Collets gate, om å oppsøke legehjelp.

Etter en samtale med sykepleier ble de begge to avløst uten videre sjekk.

- Jeg tenkte ikke noe over at det kunne være farlig når vi var der. Kvelden er litt «blurry» egentlig, men det er nok fordi vi har drukket, sier den ene av de to.

Han forklarer han dro til festen sammen med en gruppe jenter som han møtte på et utested i Oslo sentrum. Jentene skal ha snakket og avtalt med en person de etterhvert møtte på veien, som igjen tok dem med til den skjulte ravefesten på St.Hanshaugen, forklarer han videre.

- Vi kjenner ikke til arrangøren fra før. Det var mange personer der, jeg aner ikke hvor mange eksakt.

Full utrykning

Politiets innsatsleder på stedet, Arve Røtterud, sier at det har vært en rave-fest i forbindelse med en fødselsdagsfeiring. Han omtaler bunkersen som en grotte.

Alle nødetater rykket ut til stedet etter de første meldingene. Politiet har søndag morgen ikke avhørt noen av ungdommene og ikke funnet noen ansvarlige for arrangementet.

Politiet skriver på Twitter klokken 7.25 søndag morgen at nye opplysninger tyder på at opp mot 200 personer kan ha vært innom festen i grotten i løpet av natten.

- Jeg var ute før politi og sykebiler kom. Vi leste det på nettet at vi måtte oppsøke legevakten for å sjekke oss, så da kom vi hit. Vi har ikke følt noe ubehag og kjenner ikke noe uro nå etter å ha snakket med de her på legevakten, forklarer de to guttene videre til Nettavisen.

En patrulje fra politiet kom tilfeldigvis over en rekke omtåkede ungdommer i strøket, og så fant de sju som måtte ha helsehjelp. Deretter ble evakuering og livreddende førstehjelp satt i gang.

Brannvesenet målte oksygennivået på stedet til 16 prosent etter evakueringen. Kombinert med et høyt innhold av CO2 i luften kan det være farlig. Normalt er oksygennivået i tørr luft 21 prosent.

– Det skal også ha blitt brukt narkotika på festen. Kombinasjonen av dårlig luft, alkohol og narkotika er ikke heldig. Flere forlot festen før politiet kom, forteller operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt.

Oslo universitetssykehus: Dette er symptomene:

På legevakten skal de måle nivået av blodgasser , altså oksygen og karbondioksid i blodet.

Pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus sier til NTB at kullosen fortrenger oksygenet i blodet og det gir kullosforgiftning, som kan være svært farlig.

Tidligere søndag morgen ba sykehuset alle som hadde vært på festen om å oppsøke legevakt. Senere er meldingen nyansert, bekrefter Bayer overfor Nettavisen, og de som opplever symptomer etter festen bes oppsøke legehjelp:

- Personer som var på festen i Collets gate i natt, og som opplevde tegn på kullosforgiftning mens de var på festen og som fortsatt opplever symptomene, skal oppsøke lege eller legevakt, sier han til Nettavisen.

- Om de ikke kommer gjennom må de ringe 113, hvis de føler seg alvorlig dårlig, sier han til Nettavisen.

I en Twitter-melding opplyser sykehuset at symptomene på kullosforgiftning hodepine, svimmelhet, kvalme og nær-besvimelse.

Bayer viser også til en video Oslo universitetssykehus har laget om kullosforgiftning:

Syv unge mennesker ble funnet bevisstløse natt til søndag, etter festen på St. Hanshaugen i Oslo. Ifølge VG er tilstanden kritisk for fem.

De første anslagene gikk på at mellom 30 og 80 personer hadde vært til stede på festen, men i en oppdatering på Twitter klokken 7.25 søndag morgen skriver politiet at nye opplysninger tyder på at opp mot 200 personer kan ha vært innom festen i grotten i løpet av natten.

