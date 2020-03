Flere land har svært lite utstyr til intensivbehandling

Jemen, Gaza og Nord-Syria har til sammen færre enn 750 respiratorer. I Den sentralafrikanske republikk er det bare tre.

Bistandsorganisasjoner roper varsku om mangelen på utstyr i krigs- og konfliktområder til å behandle dem som blir alvorlig syke av koronaviruset.

Tre respiratorer

Flyktninghjelpen beskriver en vært prekær utstyrsmangel i Den sentralafrikanske republikk. Landet har nesten fem millioner innbyggere, men bare tre respiratorer. Til sammenligning har Norge, med omtrent like mange innbyggere, 682 respiratorer og skal få levert ytterligere 441 i løpet av våren og sommeren.

– Covid-19 kan spre seg lynraskt gjennom Den sentralafrikanske republikk dersom landet ikke får hjelpen det trenger for å beskytte seg mot viruset. Og det kan gjenta seg overalt i verdens fattigste land, der helseinfrastrukturen er så godt som ikke-eksisterende, sier landsjef David Manan i Flyktninghjelpen i en pressemelding.

Så langt er seks personer bekreftet smittet i landet, men det antas å være store mørketall grunnet manglende testing.

- Har ikke kjangs

Organisasjonen ber det internasjonale samfunnet hjelpe land som er svært dårlig rustet til å håndtere pandemien.

- Det gir perspektiv når vi ser at rike nasjoner får panikk over at tusenvis av respiratorer ikke er nok. Fattigere land som Den sentralafrikanske republikk har ikke kjangs til å takle koronavirusutbruddet uten internasjonal støtte, sier Manan.

Søndag var det meldt om ni bekreftede smittetilfeller og ett dødsfall i Syria. Gaza har meldt om ni smittede, mens Jemen foreløpig ikke har rapportert om noen covid-19-tilfeller, opplyser Redd Barna i en pressemelding.

Ifølge hjelpeorganisasjonen bor 15 millioner barn og deres foreldre i disse konfliktområdene, som er vanskelige for hjelpeorganisasjoner å få tilgang til.

Konfliktområder

I Gaza bor det rundt to millioner mennesker – om lag halvparten av dem barn – og en stor andel bor i overfylte flyktningleirer. Den lille palestinske enklaven har 70 intensivplasser og 62 respiratorer.

Nordvest i Syria, der nesten én million internt fordrevne bor tett, er det 153 respiratorer og 148 intensivsengeplasser. Nordøst i landet er det færre enn 30 senger. Det er ti respiratorer for voksne og én for barn.

I Jemen, som i likhet med Syria er rammet av borgerkrig, er bare halvparten av sykehusene i full drift. De har til sammen rundt 500 intensivsenger, 60 av dem for barn, og 500 respiratorer.

– På steder med svært begrenset helsetilbud, er forebygging avgjørende. Samtidig er det vanskelig å holde seg unna folk i konfliktområder. Dersom alle i Gaza skulle holdt to meters avstand til hverandre, måtte territoriet vært ti ganger så stort, sier Redd Barnas regiondirektør Jeremy Stoner.

Han legger til at mange barn i de aktuelle landene har andre helseplager fra før, inkludert underernæring og skader, og er dårlig vaksinert.

