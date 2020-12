Flere land stenger døren for Storbritannia

Den nye virusvarianten gjør at flere land stenger for reisende fra Storbritannia.

Søndag kveld ble det kjent at Sverige stenger for reisende fra Storbritannia, det melder flere svenske medier.

BBC News melder at også Frankrike nå har bestemt for å stenge for britene.

Fra før har både Belgia, Nederland og Italia innført begrensninger og forbud for reisende fra Storbritannia. Også Tyskland meldte søndag at de at de innfører reisenekt.

Over 1.000 tilfeller

I Storbritannia er det funnet over 1.000 tilfeller av den nye varianten av koronaviruset, som kan være opp til 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, men trolig ikke mer dødelig.

Dette er de foreløpige restriksjonene fra EU-landene:

Den nederlandske regjeringen har besluttet å stanse alle flygninger fra Storbritannia fra søndag og foreløpig fram til 1. januar.

Belgia har stengt grensene fullstendig i minst et døgn, opplyste statsminister Alexander De Croo søndag.

Også Italia har meldt at de stanser aller flygninger.

I Tyskland opplyste en talsperson for regjeringen søndag at det også vil bli innført restriksjoner for reisende fra Sør-Afrika.

I Irland har det blitt bestemt at det vil bli stengt for flyvninger fra Storbritannia i minst 48 timer fra midnatt søndag, det melder BBC.

Bulgaria har også stanset transport med fly til og fra Storbritannia fra og med midnatt søndag.

Østerrike planlegger å innføre stans for Storbritannia, men detaljene er foreløpig ikke klare.

Hastemøte

Søndag ble EUs medlemsland hasteinnkalt til et videomøte samme kveld om den nye varianten av koronaviruset som sprer seg raskt i Storbritannia, opplyser EU-president Charles Michels kontor til Ritzau.

Foreløpig har ikke Norge innført noen reisenekt for reisende fra landet, men både Helsedirektoratet og FHI melder at de følger situasjonen nøye.

