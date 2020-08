Flere leiligheter i brann i Stavanger

Nødetatene har rykket ut til Hillevåg Terasse etter å ha fått meldinger om brann.

- Nødetatene er på stedet. Kraftig brannutvikling, stor fare for spredning, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Rogaland brann og redning, IKS, skriver at mange leilgheter i bydelen brenner. Stavanger Aftenblad (krever abonnement) opplyser at naboer skal ha hørt et stort smell før brannen startet. De opplyser videre at flere beboere er utenfor boligene.

Nødetateten rykket ut klokken 14.18 til bydelen som ligger et lite stykke utenfor Stavanger sentrum.